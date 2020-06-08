Несколько месяцев из-за коронавируса в Ярославле были закрыты почти все непродовольственные магазины. Жители города часто говорили о том, что им не хватает шопинга и обновок. Некоторые магазины все же пытались открыться, но заканчивались эти попытки быстрым закрытием.



С 8 июня в регионе разрешили открыться целому ряду магазинов. Мы решили пройтись по ним и поговорить с работниками. Что ярославцы покупают больше всего? Есть ли ажиотаж? Соскучились ли продавцы по своей работе? Ответы в сюжете 76.RU.

