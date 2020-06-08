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С 8 июня в регионе начали работать непродовольственные магазины&nbsp;

С 8 июня в регионе начали работать непродовольственные магазины 

Несколько месяцев из-за коронавируса в Ярославле были закрыты почти все непродовольственные магазины. Жители города часто говорили о том, что им не хватает шопинга и обновок. Некоторые магазины все же пытались открыться, но заканчивались эти попытки быстрым закрытием.

С 8 июня в регионе разрешили открыться целому ряду магазинов. Мы решили пройтись по ним и поговорить с работниками. Что ярославцы покупают больше всего? Есть ли ажиотаж? Соскучились ли продавцы по своей работе? Ответы в сюжете 76.RU.

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