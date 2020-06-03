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COVID-19 подхватили двое студентов университета

COVID-19 подхватили двое студентов университета

В Рыбинске на карантин закрывается один из корпусов студенческого общежития авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. Коронавирус подтвердился у двоих студентов.

— Остальных в ближайшее время отправят в санаторий, — сообщили на телеканале «Рыбинск-40».

Это первое студенческое общежитие в регионе, которое закрывается на карантин. В начале эпидемии в Угличе жителей обычного общежития вывозили на автобусах в ярославскую больницу. Тогда полицейские вывезли 37 человек.

С начала пандемии в Рыбинске зафиксировано 398 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно мы составляем карту распространения инфекции по районам Ярославской области.

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коронавирусуниверситетРыбинскобщежитие
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