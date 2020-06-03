В Рыбинске на карантин закрывается один из корпусов студенческого общежития авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. Коронавирус подтвердился у двоих студентов.



— Остальных в ближайшее время отправят в санаторий, — сообщили на телеканале «Рыбинск-40».



Это первое студенческое общежитие в регионе, которое закрывается на карантин. В начале эпидемии в Угличе жителей обычного общежития вывозили на автобусах в ярославскую больницу. Тогда полицейские вывезли 37 человек .

