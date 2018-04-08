Люди требуют чистую воду для Ростова Великого у стен Московского Кремля

Денис выложил фото со своего одиночного пикета в интернет

В социальных сетях появилась фотография активиста Дениса Никольского, который устроил одиночный пикет в центре Москвы. Возле стен Кремля он встал с плакатом «Требую чистую воду Ростову Великому». Ростовцы в интернете благодарят молодого человека за неравнодушие и хвалят за смелость.

— Денис, за смелость и стойкость, за Ростов-град уважение тебе и низкий поклон, — написал Сергей Лаврентьев.

Ещё сегодня более 200 ростовцев вышли на митинг. Они призывали местные власти к ответу за то, что третий день из кранов в районе течёт вонючая и мутная вода, которую невозможно пить и которой нельзя мыться. Митингующие составили резолюцию. В ней они потребовали, чтобы власти публично отчитались о сложившейся ситуации, наладили водоснабжение, а также сделали перерасчёт платы за воду.

Выяснилось, что проблема с водой усугубилась после того, как одно местное сельхозпредприятие вывалило на свои поля огромное количество навоза. А тот вместе с талым снегом стёк в реку Устье, на которой в Ростовском районе стоит водозабор.

Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Власти отрапортовали — это из-за паводка. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся в Ростовском районе ситуации.

По проблеме был созван региональный оперативный штаб. Подключились к решению проблемы и региональные власти.

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