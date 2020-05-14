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Тема дня График отключения горячей воды - 2020

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Традиционное нагревание воды в кастрюльках — не за горами

Традиционное нагревание воды в кастрюльках — не за горами

В Ярославле власти обнародовали график отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и работ по ремонту труб в 2020 году.

— Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность начнутся 19 мая. Отключение горячей воды будет проходить в три этапа: два раза для проведения ежегодных гидравлических испытаний по 2–3 дня и один раз на период планового ремонта — 10–14 дней, — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Адреса домов и сроки отключения горячей воды можно посмотреть в документе, прикреплённом ниже.

График отключения горячей воды в Ярославле — 2020

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ЖКХотключение горячей воды
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