В Ярославле перестаёт работать детский сад №28 на улице Суздальская с двумя дежурными группами. У родителей одного из детей, посещавших группу, обнаружили коронавирус. Из-за этого обе дежурные группы прекращают свою работу.



— Дошкольное учреждение посещали 16 детей. Все работники детского сада (17 человек) и родители дошкольников уходят на режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, — уточнили в оперативном штабе Ярославской области.

Все помещения детсада будут продезинфицированы.