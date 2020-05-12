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На карантин отправлены 16 детей, которые посещали дежурные группы садика

На карантин отправлены 16 детей, которые посещали дежурные группы садика

В Ярославле перестаёт работать детский сад №28 на улице Суздальская с двумя дежурными группами. У родителей одного из детей, посещавших группу, обнаружили коронавирус. Из-за этого обе дежурные группы прекращают свою работу.

— Дошкольное учреждение посещали 16 детей. Все работники детского сада (17 человек) и родители дошкольников уходят на режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, — уточнили в оперативном штабе Ярославской области.

Все помещения детсада будут продезинфицированы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что «карантинные» выходные закончились. Миллионы людей по всей стране с сегодняшнего дня выходят на работу, а вот в детских садах региона по-прежнему работают только дежурные группы.

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коронавирусдетский садЯрославль
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