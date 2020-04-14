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В Ярославле закрыли католический приход, мечеть и синагогу. Православные храмы открыты

Как представителям разных конфессий получить духовную помощь

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Православные храмы открыты, но верующим рекомендуют оставаться дома

Православные храмы открыты, но верующим рекомендуют оставаться дома

В Ярославской области из-за пандемии коронавируса верующие многих конфессий могут молиться только дома, а получать духовную помощь и поддержку только онлайн или по телефону. Мы узнали, куда обращаться православным, католикам, мусульманам и иудеям.

Православные верующие могут попасть в храмы — богослужения там не прекращаются, но вслед за патриархом всё духовенство призывает людей воздержаться от посещения многолюдных мест, в том числе и церквей.

— С одной стороны, храмы открыты, неукоснительно совершаются богослужения, — рассказал пресс-секретарь ярославской епархии Александр Сатомский. — Но чтобы поддержать верующих, приходские храмы Ярославской области проводят на своих страницах в соцсетях трансляции служб. В Ярославле такие трансляции устраивают, например, Яковлевско-Благовещенский храм, храм Богоявления и многие другие.

Верующим других конфессий молиться остаётся только дома.

В мечеть могут попасть только работники

В мечеть могут попасть только работники

Закрыт вход в ярославскую мечеть.

— Мечеть закрыта для прихожан с 18 марта, — рассказал председатель Духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев. — На молитвах присутствуют только работники мечети. Прихожане смогут прийти, когда будет распоряжение губернатора области о снятии режима самоизоляции. В интернете трансляции ведёт Московская соборная мечеть, мы посчитали, что этого будет достаточно.

Обратиться в ярославскую мечеть можно на страницах в соцсетях или по телефону +7 (4852) 33-63-03.

Синагога закрылась из-за пандемии

Синагога закрылась из-за пандемии

В Ярославле свои двери заперла и синагога.

— Мы полностью закрыты, — рассказал раввин Ярославля Мойше Дерунов. — Сейчас праздник Песах, на который принято есть пресный хлеб — мацу. Когда за ним приходили, мы отдавали на улице, у подъезда, внутрь никто не заходит.

Раввин общается с прихожанами онлайн на платформе Zoom, также его обращения и обращения других раввинов можно посмотреть на сайте.

Не работает и католический приход

Не работает и католический приход

Закрыт и католический приход.

— Сейчас не работаем — нельзя никак, — рассказал настоятель римско-католического прихода «Воздвижения святого креста» в Ярославле отец Адам.

Получить духовную помощь католические верующие могут по телефону +7 (4852) 30-18-43.

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