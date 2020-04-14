В Ярославле закрыли католический приход, мечеть и синагогу. Православные храмы открыты

В Ярославской области из-за пандемии коронавируса верующие многих конфессий могут молиться только дома, а получать духовную помощь и поддержку только онлайн или по телефону. Мы узнали, куда обращаться православным, католикам, мусульманам и иудеям.



Православные верующие могут попасть в храмы — богослужения там не прекращаются, но вслед за патриархом всё духовенство призывает людей воздержаться от посещения многолюдных мест, в том числе и церквей.



— С одной стороны, храмы открыты, неукоснительно совершаются богослужения, — рассказал пресс-секретарь ярославской епархии Александр Сатомский. — Но чтобы поддержать верующих, приходские храмы Ярославской области проводят на своих страницах в соцсетях трансляции служб. В Ярославле такие трансляции устраивают, например, Яковлевско-Благовещенский храм, храм Богоявления и многие другие.

