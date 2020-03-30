С 30 марта по 3 апреля включительно почтовые отделения Ярославской области будут работать в особом режиме.



С понедельника, 30 марта, по среду, 1 апреля, все отделения почтовой связи в нашем регионе будут закрыты. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будут осуществляться в обычном режиме.



В четверг и пятницу (2 и 3 апреля) почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику.



— Доставка пенсий и пособий будет обеспечена в установленные сроки. Кроме того, в настоящее время Почта России совместно с правительством РФ прорабатывает вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях — с 30 до 60 дней. Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области

