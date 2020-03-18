Веселья не будет: какие события отменят в Ярославской области в ближайшие две недели

Отменяется фестиваль постной кухни, запланированный на 26 марта .

— Если организаторы считают возможным и безопасным проводить мероприятия — проводят. Концерт Юрия Шатунова на сегодняшний день будет, завтра утром информация может измениться. «Уютный вечер» 19 март а в малом зале — будет. Будет ли шоу «Уральских пельменей» 20 марта , пока не знаем, — сообщили в кассе концертно-зрелищного центра.

«Тотальный диктант»

На 4 апреля планировался всемирный «Тотальный диктант». Но его перенесут на осень, точной даты пока нет.

— Одним из вариантов решения был перевод «Тотального диктанта» в онлайн-режим, но для многих участие в «Тотальном диктанте» ― это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат. Новая дата диктанта станет известна 25 марта , — сообщили организаторы.

Танцевальный фестиваль YAROSDANCE CUP

