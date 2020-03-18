Веселья не будет: какие события отменят в Ярославской области в ближайшие две недели

Ярославская область переходит на дополнительные меры защиты от распространения коронавирусной инфекции
Концерты в «Миллениуме»
Большую часть мартовских концертов уже перенесли:
- концерт Марины Девятовой (с 30 марта на 3 июня);
- показы фестиваля «Просто хорошее кино» 24, 25 и
26 мартапереносятся на 19, 20 и 21 сентября 2020 года;
- «В тренде с лайкерами» переносят с 21 марта на
11 октября 2020 года;
- концерт детского хора «Великан» переносят с
22 мартана 24 октября 2020 года.
Отменяется фестиваль постной кухни, запланированный на
— Если организаторы считают возможным и безопасным проводить мероприятия — проводят. Концерт Юрия Шатунова на сегодняшний день будет, завтра утром информация может измениться. «Уютный вечер»
«Тотальный диктант»
На 4 апреля планировался всемирный «Тотальный диктант». Но его перенесут на осень, точной даты пока нет.
— Одним из вариантов решения был перевод «Тотального диктанта» в онлайн-режим, но для многих участие в «Тотальном диктанте» ― это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат. Новая дата диктанта станет известна
Танцевальный фестиваль YAROSDANCE CUP
21 марта во Дворце культуры имени Добрынина планировался открытый кубок для танцоров с мастер-классами от преподавателей из других городов. Его перенесли на неопределённый срок.
По остальным концертам во Дворце культуры пока переносов не было.
Праздники в Тутаеве
С 17 по 29 марта отменяются все события в Тутаеве: в центральной библиотеке, детской школе искусств, молодёжном центре «Галактика», во Дворце культуры имени Малова.
Футбол
В России до 4 апреля остановлено проведение матчей в футбольной Премьер-лиге, причём нет никаких гарантий, что запрет не продлят. И снова ярославский «Шинник» не сможет сыграть с екатеринбургским «Уралом».
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