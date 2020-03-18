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Веселья не будет: какие события отменят в Ярославской области в ближайшие две недели

Из-за угрозы коронавируса отказываются от концертов, лекториев и танцев

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В Ярославле отменяют концерты и кинопоказы

В Ярославле отменяют концерты и кинопоказы

Ярославская область переходит на дополнительные меры защиты от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отменяются концерты, фестивали, соревнования. Мы собрали список событий, которые отменяются в ближайшее время.

Концерты в «Миллениуме»

Большую часть мартовских концертов уже перенесли:

  • концерт Марины Девятовой (с 30 марта на 3 июня);
  • показы фестиваля «Просто хорошее кино» 24, 25 и 26 марта переносятся на 19, 20 и 21 сентября 2020 года;
  • «В тренде с лайкерами» переносят с 21 марта на 11 октября 2020 года;
  • концерт детского хора «Великан» переносят с 22 марта на 24 октября 2020 года.

Отменяется фестиваль постной кухни, запланированный на 26 марта.

— Если организаторы считают возможным и безопасным проводить мероприятия — проводят. Концерт Юрия Шатунова на сегодняшний день будет, завтра утром информация может измениться. «Уютный вечер» 19 марта в малом зале — будет. Будет ли шоу «Уральских пельменей» 20 марта, пока не знаем, — сообщили в кассе концертно-зрелищного центра.

«Тотальный диктант»

На 4 апреля планировался всемирный «Тотальный диктант». Но его перенесут на осень, точной даты пока нет.

— Одним из вариантов решения был перевод «Тотального диктанта» в онлайн-режим, но для многих участие в «Тотальном диктанте» ― это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат. Новая дата диктанта станет известна 25 марта, — сообщили организаторы.

Танцевальный фестиваль YAROSDANCE CUP

Танцевальный турнир 21 марта в Ярославле отменяется

Танцевальный турнир 21 марта в Ярославле отменяется

21 марта во Дворце культуры имени Добрынина планировался открытый кубок для танцоров с мастер-классами от преподавателей из других городов. Его перенесли на неопределённый срок.

По остальным концертам во Дворце культуры пока переносов не было.

Праздники в Тутаеве

С 17 по 29 марта отменяются все события в Тутаеве: в центральной библиотеке, детской школе искусств, молодёжном центре «Галактика», во Дворце культуры имени Малова.

Футбол

В России до 4 апреля остановлено проведение матчей в футбольной Премьер-лиге, причём нет никаких гарантий, что запрет не продлят. И снова ярославский «Шинник» не сможет сыграть с екатеринбургским «Уралом».

Материал будет дополняться.

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