«Отключим тепло в администрации»: глава Тутаевского района рассказал, как вернут отопление жителям

В Ярославской области почти целый город остался без отопления. Прошлой ночью на котельной в Тутаеве произошла авария. Жители пожаловались на то, что в их квартирах стало очень холодно.
В квартирах жителей города, которые жаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу на холод, побывал глава района.
— В одной квартире температура 18 градусов, в другой 20, в третьей 22 градуса. Но знаю, что есть квартиры, в которых 16 градусов и без обогревателя не обойтись, — рассказал Дмитрий Юнусов.
Он рассказал, что на котельной произошел сбой в работе автоматики, в результате чего деформировались трубы теплообменника и обмуровка основного котла.
— Сообщение об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило несвоевременно, на следующие сутки, — сказал глава Тутаевского района. — На проведение демонтажных и монтажных работ потребуется до 7 суток. Все это время город будут отапливать Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция и два паровых котла котельной. Расчетное снижение температурного показателя теплоносителя от нормативного составит порядка 10 градусов.
Чтобы вернуть в дома тепло, Дмитрий Юнусов решил отключить промзону и административные здания.
— Принял решение отключить промзону и административные здания, где это возможно, — сказал глава района. — В первую очередь — администрацию Тутаевского района. Также будем производить отключение горячего водоснабжения по очереди в домах одной из трех частей города на правом берегу. Это позволит избежать отключения у всех сразу. Одновременно на Тутаевской ПГУ будут производиться работы по максимальному увеличению температуры теплоносителя на выходе и обратном входе. В совокупности все предпринимаемые меры должны обеспечить прибавку температуры до близкой к нормативному показателю.