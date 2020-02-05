«Отключим тепло в администрации»: глава Тутаевского района рассказал, как вернут отопление жителям

Глава района побывал на котельной и в квартирах жителей Тутаева

В Ярославской области почти целый город остался без отопления. Прошлой ночью на котельной в Тутаеве произошла авария. Жители пожаловались на то, что в их квартирах стало очень холодно.



В квартирах жителей города, которые жаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу на холод, побывал глава района.

— В одной квартире температура 18 градусов, в другой 20, в третьей 22 градуса. Но знаю, что есть квартиры, в которых 16 градусов и без обогревателя не обойтись, — рассказал Дмитрий Юнусов.



Он рассказал, что на котельной произошел сбой в работе автоматики, в результате чего деформировались трубы теплообменника и обмуровка основного котла.