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Город Новый год 2020 в Ярославле

Пенсионерам веточки бесплатно: сколько стоят живые ёлки в Ярославле

В городе открылись ёлочные базары

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В Ярославле начали работать ёлочные базары

В Ярославле начали работать ёлочные базары

В Ярославле открылись елочные базары. В этом году они расположились по восьми адресам. Цены на елки начинаются от 500 рублей. Столько стоят самые маленькие деревца. За большие — высотой 5 с половиной метров — просят около пяти тысяч. Расценки на сосны — в среднем от 700 до 2500 рублей. Покупатели могут купить и отдельно веточки — пять еловых или сосновых стоят 100 рублей.

— Пенсионерам по 1–3 веточки раздаем бесплатно, — рассказали на ёлочном базаре на площади Труда.

Напомним, ёлочные базары будут работать до самого Нового года. Адреса ёлочных базаров в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (1)

1житель
23 дек 2019 в 19:11

Веточки к покойнику