Пенсионерам веточки бесплатно: сколько стоят живые ёлки в Ярославле

В Ярославле открылись елочные базары. В этом году они расположились по восьми адресам. Цены на елки начинаются от 500 рублей. Столько стоят самые маленькие деревца. За большие — высотой 5 с половиной метров — просят около пяти тысяч. Расценки на сосны — в среднем от 700 до 2500 рублей. Покупатели могут купить и отдельно веточки — пять еловых или сосновых стоят 100 рублей.



— Пенсионерам по 1–3 веточки раздаем бесплатно, — рассказали на ёлочном базаре на площади Труда.



Напомним, ёлочные базары будут работать до самого Нового года. Адреса ёлочных базаров в Ярославле.

