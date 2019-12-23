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Город Новый год 2020 в Ярославле

В Ярославле закрыли главный новогодний каток

Власти обещают, что попозже он снова заработает

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Каток закрыли на несколько дней из-за тёплой погоды

Каток закрыли на несколько дней из-за тёплой погоды

В Ярославле закрыли каток на Советской площади. Это пришлось сделать из-за аномально тёплой для декабря погоды. Но власти обещают, что до Нового года он ещё заработает.

— В связи с погодными условиями центральный каток города Ярославля на Советской площади закрыт до 26 декабря, — сообщили в мэрии Ярославля. — Уже с четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием.

Синоптики говорят, что как раз с 26 декабря в Ярославле похолодает и на улице будут минусовые температуры. Также они дали свой прогноз на Новый год.

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катокНовый годпраздникзима
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
23 дек 2019 в 18:24

Коту под хвост .

Гость
23 дек 2019 в 17:30

а зря...надоть в бассейн было переделать

Гость
23 дек 2019 в 14:31

Если похолодает, то этот каток станет второстепенным. А главный будет по всему городу. Никто не отвертится.