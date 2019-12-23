В Ярославле закрыли главный новогодний каток

В Ярославле закрыли каток на Советской площади. Это пришлось сделать из-за аномально тёплой для декабря погоды. Но власти обещают, что до Нового года он ещё заработает.



— В связи с погодными условиями центральный каток города Ярославля на Советской площади закрыт до 26 декабря, — сообщили в мэрии Ярославля. — Уже с четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием.



Синоптики говорят, что как раз с 26 декабря в Ярославле похолодает и на улице будут минусовые температуры. Также они дали свой прогноз на Новый год.

