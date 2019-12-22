«Плевать на мертвых и живых»: ярославцев возмутил вид Осташинского кладбища

Ярославцы выложили вид Осташинского кладбища. И возмутились - непросто добираться до могил своих родственников из-за разбитой дороги. Людям приходится оставлять машины на поле, а дальше идти пешком. Они рассказали, что кто-то положил на разбитые тропинки доски, чтобы между могилами можно было передвигаться.



— Хорошо, что подморозило, а то в такой грязище и сапоги бы не спасли! — рассказала Елена Иванова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Представила, как к этим могилам добираются пожилые люди... Это вообще ужас, конечно!

