«Плевать на мертвых и живых»: ярославцев возмутил вид Осташинского кладбища

Ярославцы выложили вид Осташинского кладбища. И возмутились - непросто добираться до могил своих родственников из-за разбитой дороги. Людям приходится оставлять машины на поле, а дальше идти пешком. Они рассказали, что кто-то положил на разбитые тропинки доски, чтобы между могилами можно было передвигаться.
— Хорошо, что подморозило, а то в такой грязище и сапоги бы не спасли! — рассказала Елена Иванова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Представила, как к этим могилам добираются пожилые люди... Это вообще ужас, конечно!
Каждое посещение становится дистанцией с препятствиями. Вопрос о состоянии кладбища поднимается уже не впервые. Туда даже выезжали чиновники мэрии и депутаты муниципалитета и провели выездное совещание. Там они говорили о том, что нужно строить новые кладбища, так как временное решение, а именно появление секторов для захоронения, стало доставлять проблемы.