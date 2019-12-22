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Город

«Плевать на мертвых и живых»: ярославцев возмутил вид Осташинского кладбища

Люди добираются до могил по набросанным доскам

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Ярославцам повезло, что дорога оказалась подморожена

Ярославцам повезло, что дорога оказалась подморожена

Ярославцы выложили вид Осташинского кладбища. И возмутились - непросто добираться до могил своих родственников из-за разбитой дороги. Людям приходится оставлять машины на поле, а дальше идти пешком. Они рассказали, что кто-то положил на разбитые тропинки доски, чтобы между могилами можно было передвигаться.

— Хорошо, что подморозило, а то в такой грязище и сапоги бы не спасли! — рассказала Елена Иванова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Представила, как к этим могилам добираются пожилые люди... Это вообще ужас, конечно!

Каждое посещение становится дистанцией с препятствиями. Вопрос о состоянии кладбища поднимается уже не впервые. Туда даже выезжали чиновники мэрии и депутаты муниципалитета и провели выездное совещание. Там они говорили о том, что нужно строить новые кладбища, так как временное решение, а именно появление секторов для захоронения, стало доставлять проблемы. 

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Осташинское кладбище
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КОММЕНТАРИИ (5)

tina
22 дек 2019 в 13:13

Ничего для людей временщики не хотят делать.....видимо людей за людей не считают.....

гость
22 дек 2019 в 12:49

Когда же карма их настигнет ?

Гость
22 дек 2019 в 12:36

Когда то даже надоевший из кремля там будет и это единственная радость для народа в этой стране