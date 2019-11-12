Жителей Ярославской области будут наказывать за пение и шумный ремонт: таблица штрафов

Депутаты уверены, что тихий час поможет 350 тысячам жителей Ярославской области Фото: Александра Савельева

В Ярославской области депутаты решили обложить штрафами тех, кто не привык помалкивать. В регионе вводят так называемый тихий час. В законопроекте написано, что теперь с 13 до 15 часов будет запрещено включать громко телевизор или музыку, играть на музыкальных инструментах, петь, свистеть, делать ремонт, что-нибудь разгружать и так далее. Это касается не только жителей многоквартирных домов, но и людей из частного сектора.

— Закон рассчитан на защиту маленьких детей в возрасте до 3 лет, а их у нас в регионе более 50 тысяч человек; больных детей, которые находятся на больничном и не посещают школу и садик; детей-инвалидов; маломобильных граждан и пожилых людей, — объяснил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — В регионе таких живёт 350 тысяч человек. Нисколько не буду спорить о необходимости решения проблем ЖКХ, дорог и медицины, но подобные вопросы тоже игнорировать нельзя.



Наказывать будут только тех, кто умышленно шумит — врубает громко музыку или стучит по батареям. Если кто-то случайно уронит кастрюлю или у кого-то заплачет ребёнок, то им ничего не грозит.