«Даже макарошки»: ярославцы набрали четыре тележки просрочки в продуктовом у дома

Жители Ярославля несколько лет ведут борьбу с продуктовым магазином в жилом доме на улице Титова, 18. Ярославцы не раз уже разоблачали этот супермаркет на Нефтестрое, и очередной поход туда показал, что ситуация не изменилась: в магазине собрали четыре тележки просрочки.
— Было обнаружено четыре полных телеги тухляка — продуктов питания с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности (печенье с плесенью, банки с бомбажом), — рассказывает Станислав Фурмавнин. — Хоть директор и уверяла, что они не продают просрок, мне все таки продали!
— Что говорить, если там даже макарошки просрочены, — добавляет Сергей Пересторонин.
Ярославцы сделали очередную запись в книге жалоб и предложений магазина и направили заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор. Но будет ли эффект — неизвестно. В этом году это уже не первая самостоятельная проверка ярославцами этого магазина. И в прошлый раз в нём собрали три тележки просрочки, набитые доверху.