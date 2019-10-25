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«Даже макарошки»: ярославцы набрали четыре тележки просрочки в продуктовом у дома

Жители требуют закрыть магазин, который травит людей

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С этим магазином жители воюют уже несколько лет&nbsp;

С этим магазином жители воюют уже несколько лет 

Жители Ярославля несколько лет ведут борьбу с продуктовым магазином в жилом доме на улице Титова, 18. Ярославцы не раз уже разоблачали этот супермаркет на Нефтестрое, и очередной поход туда показал, что ситуация не изменилась: в магазине собрали четыре тележки просрочки. 

— Было обнаружено четыре полных телеги тухляка — продуктов питания с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности (печенье с плесенью, банки с бомбажом), — рассказывает Станислав Фурмавнин. — Хоть директор и уверяла, что они не продают просрок, мне все таки продали!

— Что говорить, если там даже макарошки просрочены, — добавляет Сергей Пересторонин. 

Ярославцы сделали очередную запись в книге жалоб и предложений магазина и направили заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор. Но будет ли эффект — неизвестно. В этом году это уже не первая самостоятельная проверка ярославцами этого магазина. И в прошлый раз в нём собрали три тележки просрочки, набитые доверху. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Аванс
    25 окт 2019 в 11:36

    ну ребят , вы уж выбирайте или дорого или тухляк подешевле

    Ално
    25 окт 2019 в 11:02

    Конкурент соседних "Магнитов". Считаю, что явно чисто- заказуха. Я так думаю. Недавно несколько лет назад то же самое делали с магазином этой же костромской сети в Крестах. И опять рядом в 200 метрах- Магнит. Совпадение???

    недоволен
    25 окт 2019 в 11:01

    да "Бомжацкая Лига" как обычно в своем репертуаре.. а жители терпилы ходят туда за покупками.. не ходили бы-давно бы уже закрылся..