«Даже макарошки»: ярославцы набрали четыре тележки просрочки в продуктовом у дома

С этим магазином жители воюют уже несколько лет

Жители Ярославля несколько лет ведут борьбу с продуктовым магазином в жилом доме на улице Титова, 18. Ярославцы не раз уже разоблачали этот супермаркет на Нефтестрое, и очередной поход туда показал, что ситуация не изменилась: в магазине собрали четыре тележки просрочки.

— Было обнаружено четыре полных телеги тухляка — продуктов питания с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности (печенье с плесенью, банки с бомбажом), — рассказывает Станислав Фурмавнин. — Хоть директор и уверяла, что они не продают просрок, мне все таки продали!