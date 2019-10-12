Монахиня ответила депутату-коммунисту, выступившему против реставрации Толги за бюджетные деньги

На ремонт Толгского монастыря планируют выделить из федерального бюджета около 55 миллионов рублей. Информация об этом вызвала возмущённые рассуждения у депутата-коммуниста от Ярославля Наталии Бобряковой. Депутат муниципалитета взывала к аргументам, что Церковь отделена от государства, и не все налогоплательщики - православные.
Ей вызвалась ответить монахиня Екатерина Парунян, которая служит главным редактором в Ярославской епархии.
— Логика автора несколько странная. Странно, что автор в своем тексте забывает о людях. Хотелось бы обратить внимание на то, что все граждане нашего государства – налогоплательщики. И православные люди – такие же граждане, как и все остальные, и точно также платят налоги. И те деньги, которые они отдают в бюджет, идут на разные нужды, в том числе и на реставрацию Толгского монастыря. А почему тогда не порассуждать о том, что деньги православных налогоплательщиков идут на аборты? (а православные налогоплательщики категорически против), — пишет монахиня.
Далее она рассуждает о том, что в действительности не так много храмов и святынь получают государственную поддержку.
— Если где-то в реставрационных процессах участвуют бюджетные средства, то это касается только архитектурных памятников. Эти средства вкладываются в памятники, но не в содержание общин. Общины живут только за счет своей социальной активности, — продолжает Екатерина Парунян. — Очень часто приход вынужден несколько лет собирать средства на реставрацию крыши или куполов. Для храма-памятника – это огромные деньги. А в программы по реставрации могут попасть один или два памятника и то не каждый год и не в каждом регионе. Хотелось бы обратить внимание на то, что за счет пожертвований храмы и монастыри тянут социальную работу. Это и покормить бездомных, и купить одиноким бабушкам продукты питания, это и поддержать малоимущие семьи – собрать детей в школу, купить еду, одежду, обувь. Как правило, средства на социальную работу берутся из общей «социальной» приходской кружки, где оказываются и добровольные пожертвования прихожан, таких же налогоплательщиков, как и все остальные.
Затронула монахиню и тему последний лет - передачи церкви зданий, которые сейчас принадлежат городу. Например, Ярославль по запросу епархии передаст сразу несколько объектов недвижимости РПЦ.
— Спустя десятилетия бесхозного умирания памятники стали передавать Церкви. Совершенно разрушенные, разграбленные, в большинстве случаев в них нет окон, дверей, стены и крыша обветшали. Уточню еще раз: эти памятники забирали в хорошем состоянии, а вернули разрушенными в хлам (мы не говорим о том, которые были просто уничтожены). И церковные организации не требуют привести все это культурное наследие и достояние в тот вид, в котором оно забиралось. Мы лишь, согласно законодательству, являемся участниками общего гражданского и правового поля. Это значит, что церковные структуры точно также, как и другие организации, подают заявки на реставрацию объектов.
А также монахиня попыталась развеять устоявшуюся точку зрения, которую нередко высказывают не следующие за церковью люди.
— В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что точка зрения, которую озвучила депутат, очень распространенная, но, к сожалению, надуманная и упускает из виду очевидные вещи. Церковь – это люди, граждане одного государства. У нас общее правовое поле и общие жизненные проблемы, мы заинтересованы в том, чтобы налаживалось хозяйство и соблюдался закон, чтобы у нас были отреставрированы все памятнику культуры, чтобы у нас были хорошие школы и больницы.