Монахиня ответила депутату-коммунисту, выступившему против реставрации Толги за бюджетные деньги

Монахиня ответила ярославскому депутату Фото: Александра Савельева, Екатерина Парунян / facebook.com

На ремонт Толгского монастыря планируют выделить из федерального бюджета около 55 миллионов рублей. Информация об этом вызвала возмущённые рассуждения у депутата-коммуниста от Ярославля Наталии Бобряковой. Депутат муниципалитета взывала к аргументам, что Церковь отделена от государства, и не все налогоплательщики - православные. Ей вызвалась ответить монахиня Екатерина Парунян, которая служит главным редактором в Ярославской епархии. — Логика автора несколько странная. Странно, что автор в своем тексте забывает о людях. Хотелось бы обратить внимание на то, что все граждане нашего государства – налогоплательщики. И православные люди – такие же граждане, как и все остальные, и точно также платят налоги. И те деньги, которые они отдают в бюджет, идут на разные нужды, в том числе и на реставрацию Толгского монастыря. А почему тогда не порассуждать о том, что деньги православных налогоплательщиков идут на аборты? (а православные налогоплательщики категорически против), — пишет монахиня.

Далее она рассуждает о том, что в действительности не так много храмов и святынь получают государственную поддержку. — Если где-то в реставрационных процессах участвуют бюджетные средства, то это касается только архитектурных памятников. Эти средства вкладываются в памятники, но не в содержание общин. Общины живут только за счет своей социальной активности, — продолжает Екатерина Парунян. — Очень часто приход вынужден несколько лет собирать средства на реставрацию крыши или куполов. Для храма-памятника – это огромные деньги. А в программы по реставрации могут попасть один или два памятника и то не каждый год и не в каждом регионе. Хотелось бы обратить внимание на то, что за счет пожертвований храмы и монастыри тянут социальную работу. Это и покормить бездомных, и купить одиноким бабушкам продукты питания, это и поддержать малоимущие семьи – собрать детей в школу, купить еду, одежду, обувь. Как правило, средства на социальную работу берутся из общей «социальной» приходской кружки, где оказываются и добровольные пожертвования прихожан, таких же налогоплательщиков, как и все остальные.