9 октября среда
СЕЙЧАС +5°С
usd 64.87
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Город
Горка-грязь
Эксклюзив

Власти решили, что в Ярославле поставят вместо горки из грязи, которую высмеял Иван Ургант

Вопрос обсудили на совещании мэрии города

Поделиться

1 706
10 Обсудить
Многие дети и родители не обратили внимания на вид горки, и с радостью отдыхали здесь

Многие дети и родители не обратили внимания на вид горки, и с радостью отдыхали здесь

Только что стало известно, что поставят на месте, где в Юбилейном парке стояла горка из грязи, наделавшая немало шума, — история дошла до программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Конструкцию снесли. Теперь власти определились, что поставят вместо неё.

— Сейчас прошло совещание у мэра, на котором приняли решение установить на месте горки детский городок, — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.

Горка простояла недолго. После скандала её демонтировали

Горка простояла недолго. После скандала её демонтировали

Горка-грязь оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.

— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Иван Ургант обстебал ярославскую горку из грязи на всю страну

Когда горку демонтировали, власти не смогли сразу сказать, что будет вместо неё. Был даже вариант, что ничего. Но теперь, посовещавшись, чиновники решили, что будут строить детский городок. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

горка-грязьдетский городок

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    9 окт 2019 в 14:07

    Как хорошо, что была эта горка, столько поводов дала лишний раз написать статью.

    9 окт 2019 в 14:25

    На сим месте поставить постамент для сменных памятников мерам.

    Гость
    9 окт 2019 в 14:14

    Это неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. А и правда, как хорошо, что была эта горка. Лишний повод ярославцам на всю страну похвастаться своим руководством.