Власти решили, что в Ярославле поставят вместо горки из грязи, которую высмеял Иван Ургант

Только что стало известно, что поставят на месте, где в Юбилейном парке стояла горка из грязи, наделавшая немало шума, — история дошла до программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Конструкцию снесли. Теперь власти определились, что поставят вместо неё.
— Сейчас прошло совещание у мэра, на котором приняли решение установить на месте горки детский городок, — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.
Горка-грязь оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.
— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.
Когда горку демонтировали, власти не смогли сразу сказать, что будет вместо неё. Был даже вариант, что ничего. Но теперь, посовещавшись, чиновники решили, что будут строить детский городок.