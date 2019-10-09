Власти решили, что в Ярославле поставят вместо горки из грязи, которую высмеял Иван Ургант

Многие дети и родители не обратили внимания на вид горки, и с радостью отдыхали здесь

Только что стало известно, что поставят на месте, где в Юбилейном парке стояла горка из грязи, наделавшая немало шума, — история дошла до программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Конструкцию снесли. Теперь власти определились, что поставят вместо неё.



— Сейчас прошло совещание у мэра, на котором приняли решение установить на месте горки детский городок, — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.

