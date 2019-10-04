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Ожидание vs реальность: как в Ярославле отремонтировали парки на 52 миллиона рублей

И сорвали сроки

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К 1 октября отремонтировать парки не успели

К 1 октября отремонтировать парки не успели

Ожидание и реальность не всегда совпадают друг с другом. Так, в Ярославле к 1 октября ожидалось открытие обновлённых парков Победы в Дзержинском районе и «Юбилейного» в Ленинском районе. Их обновляют по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей и 22 миллиона соответственно на каждый парк.

Но подрядчики не успели до конца уложить асфальт и в срок сделать благоустройство. 

Ожидание

К сожалению, ни в одном из парков не появится того обновления, нарисованного в красивых проектах, которые мэр Ярославля публиковал в своих соцсетях. Позже он сам признался, что денег на всю красоту не хватит.

Проект обновления «Юбилейного» парка

Проект обновления «Юбилейного» парка

— По факту у нас будут дорожки, новое освещение, детская площадка, может быть, ещё ограждения поменяем. Вот этой сцены — на неё нет средств, — говорил Владимир Волков на одной из утренних планёрок. 

Проект обновления опубликовал в своих соцсетях мэр Владимир Волков

Проект обновления опубликовал в своих соцсетях мэр Владимир Волков

Сцена, нарисованная в проекте для «Юбилейного» парка

Сцена, нарисованная в проекте для «Юбилейного» парка

Даже без красивых сцен и навесов окончание ремонта по контрактам было заявлено на 1 октября. 

Реальность

Мы отправились в парки, чтобы оценить, что в них происходит. На календаре 3 октября 2019-го. Но лучше бы некоторых моментов не видеть. 

В «Юбилейном» установили детский городок и спортивную площадку. Сделали центральную аллею, новые пешеходные дорожки, обшили фонтан и сцену деревянной обивкой. 

Трудности встречают у самого входа в парк. Здесь ничего не обновляли

Трудности встречают у самого входа в парк. Здесь ничего не обновляли

Яркие указатели

Яркие указатели

На первый взгляд, центральная площадь парка с фонтаном выглядят неплохо

На первый взгляд, центральная площадь парка с фонтаном выглядят неплохо

На фонтане можно будет сидеть — обшили деревянными пластинами. Но они уже намокают

На фонтане можно будет сидеть — обшили деревянными пластинами. Но они уже намокают

Идём дальше.

Со спортивной площадкой, похоже, всё в порядке

Со спортивной площадкой, похоже, всё в порядке

А вот с пешеходными дорожками — не совсем всё хорошо

А вот с пешеходными дорожками — не совсем всё хорошо

Надеемся, что это не финальный вариант

Надеемся, что это не финальный вариант

— Тяп-ляп никто не примет. Например, в парке 30-летия Победы была нехорошая дорожка, её уже переделали. Наша задача — не отвергнуть объект, а сделать его качественно. Если есть неисправимые «косяки», они приняты не будут, — прокомментировал 76.RU руководитель проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

И тут мы дошли до детского городка.

Пока выглядит немного иначе, чем планировалось...

Фото 1: Владимир Волков / Facebook.com
Фото 2: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Рядом в гору грязи воткнули детскую горку, родители негодуют.

Это новый вид развлечений?

Это новый вид развлечений?

А ещё мы нашли одну новую лавочку. 

Здесь пока нельзя присесть

Здесь пока нельзя присесть

Это сцена в новом обличье

Это сцена в новом обличье

Благоустройством «Юбилейного» парка занимается компания «Доржилстрой», по словам Евгения Чуркина, работы здесь завершены на 95%. 

Парк Победы

В парке Победы обещали сделать меньше, но денег на него выделено больше — 30 миллионов рублей. И с завершением работ здесь дела идут довольно туго. Ремонтирует его компания «Кустари», контракт с которой заключён с 7 августа по 1 октября 2019-го.

Кажется, тут не всё доделано

Кажется, тут не всё доделано

Работа кипит

Работа кипит

Рабочие нас заверили, что за две недели всё закончат.

Укладочные инсталляции

Укладочные инсталляции

Вдоль пруда в парке поставят забор. Но не везде

Вдоль пруда в парке поставят забор. Но не везде

Но его конструкция не очень прочная, и рабочие заняты укреплением ограждения

Но его конструкция не очень прочная, и рабочие заняты укреплением ограждения

Зато лавочки в парке будут красивыми

Зато лавочки в парке будут красивыми

В парке Победы нас поджидали инновации в ливнёвой канализации. Пока стоки сделали в пруд, оставив проёмы между бордюрными плитами.

Так точно должно быть?

Так точно должно быть?

С другой стороны парка (со стороны улицы Панина) ещё даже не приступили к укладке тротуара

С другой стороны парка (со стороны улицы Панина) ещё даже не приступили к укладке тротуара

— Работы здесь завершены на 85%, — ответил Евгений Чуркин. — Естественно, что там, где работы выходят за рамки сроков, в обязательном порядке будут наложены штрафные санкции. Судя по тому, что сделано сейчас в обоих парках, я ожидаю, что окончательное благоустройство закончат к 15 октября, — прокомментировал руководитель офиса губернаторской программы. 

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Гость
    4 окт 2019 в 09:48

    Позор мэру. Как можно планировать, выделять деньги, показывать как все будет потом говорить, что денег не хватит, что это вообще за отношение к городу и его жителям? Жалко город и жителей, что такие бессовестные стоят у руля. Воообще вопрос к можно и в прокуратуру направить. Самозванец разрушает город, паразитизм настоящий.

    Гость
    4 окт 2019 в 09:46

    А после Лисицына город вообще становится всё хуже и хуже!Куда ни глянь,везде одна большая ЖЕСТЬ!

    Гость
    4 окт 2019 в 09:43

    А прокуратура опять будет сидеть , сложа ручки . Не зря молодежь уезжает отсюда , ни парков красивый не работы высокооплачиваемой . Встречай Москва