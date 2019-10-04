Ожидание vs реальность: как в Ярославле отремонтировали парки на 52 миллиона рублей

Ожидание и реальность не всегда совпадают друг с другом. Так, в Ярославле к 1 октября ожидалось открытие обновлённых парков Победы в Дзержинском районе и «Юбилейного» в Ленинском районе. Их обновляют по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей и 22 миллиона соответственно на каждый парк.
Но подрядчики не успели до конца уложить асфальт и в срок сделать благоустройство.
Ожидание
К сожалению, ни в одном из парков не появится того обновления, нарисованного в красивых проектах, которые мэр Ярославля публиковал в своих соцсетях. Позже он сам признался, что денег на всю красоту не хватит.
— По факту у нас будут дорожки, новое освещение, детская площадка, может быть, ещё ограждения поменяем. Вот этой сцены — на неё нет средств, — говорил Владимир Волков на одной из утренних планёрок.
Даже без красивых сцен и навесов окончание ремонта по контрактам было заявлено на 1 октября.
Реальность
Мы отправились в парки, чтобы оценить, что в них происходит. На календаре 3 октября 2019-го. Но лучше бы некоторых моментов не видеть.
В «Юбилейном» установили детский городок и спортивную площадку. Сделали центральную аллею, новые пешеходные дорожки, обшили фонтан и сцену деревянной обивкой.
Идём дальше.
— Тяп-ляп никто не примет. Например, в парке 30-летия Победы была нехорошая дорожка, её уже переделали. Наша задача — не отвергнуть объект, а сделать его качественно. Если есть неисправимые «косяки», они приняты не будут, — прокомментировал 76.RU руководитель проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
И тут мы дошли до детского городка.
Рядом в гору грязи воткнули детскую горку, родители негодуют.
А ещё мы нашли одну новую лавочку.
Благоустройством «Юбилейного» парка занимается компания «Доржилстрой», по словам Евгения Чуркина, работы здесь завершены на 95%.
Парк Победы
В парке Победы обещали сделать меньше, но денег на него выделено больше — 30 миллионов рублей. И с завершением работ здесь дела идут довольно туго. Ремонтирует его компания «Кустари», контракт с которой заключён с 7 августа по 1 октября 2019-го.
Рабочие нас заверили, что за две недели всё закончат.
В парке Победы нас поджидали инновации в ливнёвой канализации. Пока стоки сделали в пруд, оставив проёмы между бордюрными плитами.
— Работы здесь завершены на 85%, — ответил Евгений Чуркин. — Естественно, что там, где работы выходят за рамки сроков, в обязательном порядке будут наложены штрафные санкции. Судя по тому, что сделано сейчас в обоих парках, я ожидаю, что окончательное благоустройство закончат к 15 октября, — прокомментировал руководитель офиса губернаторской программы.