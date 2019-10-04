Ожидание vs реальность: как в Ярославле отремонтировали парки на 52 миллиона рублей

Ожидание и реальность не всегда совпадают друг с другом. Так, в Ярославле к 1 октября ожидалось открытие обновлённых парков Победы в Дзержинском районе и «Юбилейного» в Ленинском районе. Их обновляют по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей и 22 миллиона соответственно на каждый парк.

Но подрядчики не успели до конца уложить асфальт и в срок сделать благоустройство.



Ожидание

К сожалению, ни в одном из парков не появится того обновления, нарисованного в красивых проектах, которые мэр Ярославля публиковал в своих соцсетях. Позже он сам признался, что денег на всю красоту не хватит.