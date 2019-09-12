Состояние вызывает опасение: в Ярославле «четверо непьющих» оказались покалеченными

— Прошу провести проверку законности работ на фасадах объекта культурного наследия регионального значения. Я обнаружила, что подшили балкон, который поддерживают фигуры атлантов, на главном фасаде металлической рейкой или металлопрофилем. (?) Прошу принять меры по принятию собственником мер по реставрации памятника, который, по моему мнению, находится в неудовлетворительном физическом состоянии. Особенно вызывает опасение состояние керамических скульптур четырех атлантов. Фигуры частично разбиты, покраска нарушена, имеются другие утраты на них. Имеется ли охранное обязательство на объект культурного наследия? Какие сроки установлены для проведения работ по реставрации и сохранению памятника? — задаётся вопросами градозащитница.

В Ярославле градозащитница Ольга Мазанова обратилась с письмом в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Мазанова требует проверить законность работ на здании-памятнике на проспекте Октября (знаменитый особняк Дунаева).

Фигуры атлантов, которые долгое время были скрыты за строительными сетками, выглядят действительно удручающе. Они не просто обветшали — у атлантов отбиты части рук.



Голубой особняк, принадлежавший купцу Ивану Дунаеву, построили в конце XIX века. В народе его называют «непьющим» по фигурам атлантов, которые держат балкон. Поскольку руки мужчин всегда заняты, то и пить, как посчитали ярославцы, они не могут, значит — непьющие.



Именно при Иване Николаевиче Дунаеве табачная и спичечная фабрики принесли Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Купец также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. В 1881 году он основал в Ярославле спичечное предприятие. К началу XX века Дунаев открыл лавки в Костроме и Ярославле.

