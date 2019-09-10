«Самый большой и развитый»: ярославцы назвали лучший район города

Ранее в нашей группе во «ВКонтакте» в очередной «Болталке» разговор зашёл о зарплате и о том, в каком районе Ярославля лучше живётся.

— Рассматриваю ваш город для переезда для постоянного проживания. Хочу узнать, какие районы и ЖК удобны для проживания, как обстоят дела с работой, — написала пост Наталья Лянсек.

Помочь Наталье отозвалось много наших читателей. И конечно же, нашлись люди, которые хвалят Ярославль и которые ругают.

— Вообще не думайте! — отговаривает в первом же комментарии девушку ярославна Елена Тернавская. — Здесь такая дыра! Яма, болото! Сама не знаю, куда отсюда сбежать. Квартиру на продажу уже выставила. Зарплаты мизерные, цены выше московских.



Но далеко не все согласны с Еленой.

— Что ж вы так не любите город! Ну да, проблемы есть, а где их нет! Думаете, где-то лучше? Везде хорошо, где нас нет! А если уж кому-то совсем плохо, отряд не заметил потери бойца, как говорится, скатертью дорога! — написала Елена Румянцева.

Что касается района, ярославцы чаще упомянули в комментариях Дзержинский как самый удобный для проживания.

— Лучший вариант — это Дзержинский район. Самый большой и развитый. Садики и школы в каждом микрорайоне, торговые центры разной направленности, места отдыха, да и работу, думаю, не составит труда найти на районе, — пишет наш читатель Сергей Канатьев.

На втором месте по упоминанию — Фрунзенский и Заволжский районы:

— Красивый уютный город. Выбирайте район Фрунзе или Брагино, если доход позволяет, лучше центр. Средняя зарплата — 15 000 рублей, — говорит Дарья Шмидт.

— Фрунзенский, Кировский, Заволжский районы очень хорошие! Новостроек больше во Фрунзенском, Заволжском районах. По работе достаточно. Так как город немаленький, — говорит Евгений Пали.



— Город хороший, древний и красивый. Однако есть экологические и инфраструктурные проблемы. Уровень зарплат невысок. Лучший район для проживания — Заволжский (со стороны соснового бора), — отметил Андрей Красс.

Не оставили без внимания и центр города:

— Кировский район лучший: красиво, историческая часть, криминала почти нет, в «Ауре» можно купить что угодно, есть куда сходить, — рассуждает Антон Долгополов.

А вот про Ленинский и Красноперекопский районы почему-то никто ничего не написал. Действительно там плохо живётся? Ждём ваше мнение в комментариях.

Ярославцы также составили карту шумных мест. Где в Ярославле самые громкие места?