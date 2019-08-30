Мусорный полигон в черте города: в Ярославской области нашли виновных в загрязнении охраняемой зоны

Ярославская межрайонная прокуратура провела проверку по информации, опубликованной на портале 76.RU. В публикации было сказано, что в Переславле-Залесском в городской черте местные жители обнаружили мусорный мини-полигон. Плюс ко всему склад отходов находился в природоохранной зоне национального парка «Плещеево озеро».

— Установлено, что компания «Мехуборка Переславль» осуществляет сбор твёрдых коммунальных отходов, образованных на территории города, для их дальнейшего захоронения на полигоне твёрдых коммунальных отходов в Ростовском муниципальном районе, — сообщили специалисты ведомства. — Вместе с тем в ходе осуществления хозяйственной деятельности организация «Мехуборка Переславль» несанкционированно складировала отходы на прилегающей к станции территории в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро» и в водоохранной зоне реки Ветлянка.