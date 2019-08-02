В Ярославской области в охранной зоне национального парка появился новый мусорный полигон

— У нас появился полноценный мусорный полигон вместо закрытого под Переславлем в 2017 году, — рассказала общественница из Переславля Наталья Власова. — Это недопустимо! Плюс к этому все помойки у нас завалены мусором, который не успевают вывозить. А теперь оказывается, что его и из города вообще практически не вывозят. Меня шокировало это видео. Я знала про «сортировку» на улице Свободы, но не предполагала, что это мини-полигон в черте города.

В большой протест накануне вылилась информация о возможном строительстве нового мусорного полигона на границе Владимирской и Ярославской областей. Жители Переславля-Залесского первыми вышли на массовый митинг против этого. Тема мусора в городе и в регионе — больная. Власти успокоили — строить полигон не будут. Теперь выяснилось, что и без него здесь экологии отходами нанесён огромный ущерб.