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Город
Мусорный скандал

В Ярославской области в охранной зоне национального парка появился новый мусорный полигон

На кадрах с квадрокоптера видно, какой ущерб нанесён экологии

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Горы мусора жители Переславля нашли в черте города — в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро»

Фото: Наталья Власова / YouTube.com

Активисты из Переславля-Залесского бьют тревогу — в городской черте они нашли новый мусорный мини-полигон.

— Туда, видимо, складируют городской мусор и не успевают вывозить в Ростов, — подозревает депутат Ярославской областной думы от Переславля Сергей Хабибулин. — Что творится — тарифы подняли, а мусор вывозить забыли? Несправедливо.

Горы мусора нашли в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро». Мимо полигона течёт река Ветлянка, которая впадает в Трубеж, несущий свои воды в Плещеево озеро, — оттуда весь Переславль пьет воду.

Видео: Наталья Власова / YouTube.com

— У нас появился полноценный мусорный полигон вместо закрытого под Переславлем в 2017 году, — рассказала общественница из Переславля Наталья Власова. — Это недопустимо! Плюс к этому все помойки у нас завалены мусором, который не успевают вывозить. А теперь оказывается, что его и из города вообще практически не вывозят. Меня шокировало это видео. Я знала про «сортировку» на улице Свободы, но не предполагала, что это мини-полигон в черте города.

В большой протест накануне вылилась информация о возможном строительстве нового мусорного полигона на границе Владимирской и Ярославской областей. Жители Переславля-Залесского первыми вышли на массовый митинг против этого. Тема мусора в городе и в регионе — больная. Власти успокоили — строить полигон не будут. Теперь выяснилось, что и без него здесь экологии отходами нанесён огромный ущерб.

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мусорный скандалэкологияПереславль

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КОММЕНТАРИИ (3)

2 авг 2019 в 16:15

Напишите губернатору Миронову, вдруг он решит заняться своими обязанностями.Хотя нет,он же даёт добро ВВОЗИТЬ в Ярославскую область МУСОР,а не вывозить.

Нос
2 авг 2019 в 15:34

Должна быть уголовная ответственность за такое.

Гость Злость
2 авг 2019 в 13:11

Вниз башкой - виновных в кучу мусора!