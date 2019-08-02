В Ярославской области в охранной зоне национального парка появился новый мусорный полигон

Горы мусора жители Переславля нашли в черте города — в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро»
Фото: Наталья Власова / YouTube.com
Активисты из Переславля-Залесского бьют тревогу — в городской черте они нашли новый мусорный мини-полигон.
— Туда, видимо, складируют городской мусор и не успевают вывозить в Ростов, — подозревает депутат Ярославской областной думы от Переславля Сергей Хабибулин. — Что творится — тарифы подняли, а мусор вывозить забыли? Несправедливо.
Горы мусора нашли в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро». Мимо полигона течёт река Ветлянка, которая впадает в Трубеж, несущий свои воды в Плещеево озеро, — оттуда весь Переславль пьет воду.
Видео: Наталья Власова / YouTube.com
— У нас появился полноценный мусорный полигон вместо закрытого под Переславлем в 2017 году, — рассказала общественница из Переславля Наталья Власова. — Это недопустимо! Плюс к этому все помойки у нас завалены мусором, который не успевают вывозить. А теперь оказывается, что его и из города вообще практически не вывозят. Меня шокировало это видео. Я знала про «сортировку» на улице Свободы, но не предполагала, что это мини-полигон в черте города.
В большой протест накануне вылилась информация о возможном строительстве нового мусорного полигона на границе Владимирской и Ярославской областей. Жители Переславля-Залесского первыми вышли на массовый митинг против этого. Тема мусора в городе и в регионе — больная. Власти успокоили — строить полигон не будут. Теперь выяснилось, что и без него здесь экологии отходами нанесён огромный ущерб.