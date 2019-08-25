Угроза для жизни детей: самый популярный городок в Ярославле оказался опасным

Ремонт завершится через две недели
Фото: мэрия Ярославля
Детский городок у ТЮЗа, который является самым популярным в Ярославле, оказался опасным. В аварийном состоянии находились батут и канатные крепления детского комплекса «активный маршрут».
— Проведена экспертиза, которая показала, что элементы городка износились и представляют угрозу для жизни детей. Поэтому мы приняли решение демонтировать батут, который не подлежит восстановлению. Вместо неисправного батута будет установлена пружинная качалка на четыре места, — сказал исполняющий обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.
Ремонт аварийных конструкций завершится через две недели.