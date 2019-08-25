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Угроза для жизни детей: самый популярный городок в Ярославле оказался опасным

Что показала экспертиза

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Ремонт завершится через две недели

Фото: мэрия Ярославля

Детский городок у ТЮЗа, который является самым популярным в Ярославле, оказался опасным. В аварийном состоянии находились батут и канатные крепления детского комплекса «активный маршрут».

— Проведена экспертиза, которая показала, что элементы городка износились и представляют угрозу для жизни детей. Поэтому мы приняли решение демонтировать батут, который не подлежит восстановлению. Вместо неисправного батута будет установлена пружинная качалка на четыре места, — сказал исполняющий обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.

Ремонт аварийных конструкций завершится через две недели.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    25 авг 2019 в 16:53

    Популярный тот что возле своего дома.

    гость
    25 авг 2019 в 15:58

    Вот ведь как интересно получается, а ведь поставила его мэрия и совсем недавно и проверяли его недавно - значит или кто то заранее схалтурил или кто то нам сейчас врёт