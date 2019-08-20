20 августа вторник
СЕЙЧАС +26°С
usd 66.61
eur 73.95

Темы

СЕЙЧАС +26°С
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Город

«Кашель, дышать тяжело»: ярославцы пожаловались на едкий запах серы

Где почувствовали ядовитый запах

Поделиться

3 207
10 Обсудить

Не все восприняли слова девушки всерьез

Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Ярославцы жалуются на едкий запах серы во Фрунзенском районе. На днях кто-то написал в городском паблике «Жесть Ярославль» анонимный пост:

— С утра задыхаемся от выброса серы, Фрунзенский район, к вечеру совсем стало ужасно, пелена. Глаза щиплет, в носу дерет, кашель, дышать тяжело... Тянет со стороны НПЗ.

— К сожалению, это постоянная ситуация, — подхватил кто-то в комментариях.

Также на резкий запах пожаловались в районе парка на Липовой горе, который находится на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Индустриальной.

— Был запах едкий, что щипало носоглотку даже в машине. Именно этот участок, — пишет водитель Юлия Соболева.

Но не все жители Нефтестроя, живущие неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, согласны с автором поста. Никакого запаха серы люди не чувствуют. Не чувствуют и жители микрорайона Сокол и те, кто живёт у Суздальского шоссе. 

Данную публикацию редакция издания 76.RU просит считать официальным обращением в природоохранную прокуратуру.

Это не первый случай. Год назад на Липовой горе местные почувствовали резкий запах аммиака. В Роспотребнадзоре рассказали, что случилось.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экология

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Кость
    20 авг 2019 в 09:28

    Пару ночей выходил на балкон в Дятьково, реально химией воняет. Не зря Ярик топ по онкологии и без Аварий. В Ярославле население убивает НПЗ, который теперь даже в бюджет города не платит налогов, отсылая в Москву.

    Гость
    20 авг 2019 в 08:18

    Закрыть все заводы в черте города, нечего людей травить.

    Иван
    20 авг 2019 в 08:16

    Там не только сера и свинца с радиозавода хватает...