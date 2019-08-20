«Кашель, дышать тяжело»: ярославцы пожаловались на едкий запах серы

Не все восприняли слова девушки всерьез
Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com
Ярославцы жалуются на едкий запах серы во Фрунзенском районе. На днях кто-то написал в городском паблике «Жесть Ярославль» анонимный пост:
— С утра задыхаемся от выброса серы, Фрунзенский район, к вечеру совсем стало ужасно, пелена. Глаза щиплет, в носу дерет, кашель, дышать тяжело... Тянет со стороны НПЗ.
— К сожалению, это постоянная ситуация, — подхватил кто-то в комментариях.
Также на резкий запах пожаловались в районе парка на Липовой горе, который находится на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Индустриальной.
— Был запах едкий, что щипало носоглотку даже в машине. Именно этот участок, — пишет водитель Юлия Соболева.
Но не все жители Нефтестроя, живущие неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, согласны с автором поста. Никакого запаха серы люди не чувствуют. Не чувствуют и жители микрорайона Сокол и те, кто живёт у Суздальского шоссе.
Данную публикацию редакция издания 76.RU просит считать официальным обращением в природоохранную прокуратуру.
Это не первый случай. Год назад на Липовой горе местные почувствовали резкий запах аммиака. В Роспотребнадзоре рассказали, что случилось.