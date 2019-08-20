«Кашель, дышать тяжело»: ярославцы пожаловались на едкий запах серы

Ярославцы жалуются на едкий запах серы во Фрунзенском районе. На днях кто-то написал в городском паблике «Жесть Ярославль» анонимный пост:



— С утра задыхаемся от выброса серы, Фрунзенский район, к вечеру совсем стало ужасно, пелена. Глаза щиплет, в носу дерет, кашель, дышать тяжело... Тянет со стороны НПЗ.



— К сожалению, это постоянная ситуация, — подхватил кто-то в комментариях.



Также на резкий запах пожаловались в районе парка на Липовой горе, который находится на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Индустриальной.

