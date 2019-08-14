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Город

«Сначала думали, что это игрушка»: к жилым домам в Ярославле приползла крупная змея

В каком районе она показалась людям

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Упитанную змею увидели рядом с домами

Фото: Елена Курапова

Сегодня днём ярославцы обнаружили испугавшую их находку. В микрорайоне Мостоотряд в Дзержинском районе неподалёку от жилых домов мама, гуляющая с ребёнком, увидела крупную змею. 

— Сначала мы подумали, что это игрушка, сейчас таких змеек разных продают. Но потом «игрушка» показала язычок, — написала в редакцию местная жительница Елена Курапова. — Похоже, это упитанный ужик. Надеюсь, что он, а то тут дети гуляют! 

Грибники, кто часто посещает леса, отвечают, как отличить ужа от гадюки: 

— Это уж. У него желтоватые пятна по бокам головы — это отличительный знак. Он безобидный, — рассказывает Елена Ковалёва. — В наших лесах встречаются и гадюки, их можно узнать по незамысловатому узору, протянутому вдоль туловища. Этих змей лучше избегать. 

В этом году ярославцы встречали змей даже на пляже

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    14 авг 2019 в 21:57

    Ужас-то какой! У нас в деревне на участке такой вот червяк 3й год живет в качестве домашнего животного. И нас уже давно не боится. Зато ни одного крота не видели все это время, мышки исчезли с его появлением, ни одного слизня на клубнике нет.Очень полезная зверушка.