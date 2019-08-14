«Сначала думали, что это игрушка»: к жилым домам в Ярославле приползла крупная змея

Упитанную змею увидели рядом с домами
Фото: Елена Курапова
Сегодня днём ярославцы обнаружили испугавшую их находку. В микрорайоне Мостоотряд в Дзержинском районе неподалёку от жилых домов мама, гуляющая с ребёнком, увидела крупную змею.
— Сначала мы подумали, что это игрушка, сейчас таких змеек разных продают. Но потом «игрушка» показала язычок, — написала в редакцию местная жительница Елена Курапова. — Похоже, это упитанный ужик. Надеюсь, что он, а то тут дети гуляют!
Грибники, кто часто посещает леса, отвечают, как отличить ужа от гадюки:
— Это уж. У него желтоватые пятна по бокам головы — это отличительный знак. Он безобидный, — рассказывает Елена Ковалёва. — В наших лесах встречаются и гадюки, их можно узнать по незамысловатому узору, протянутому вдоль туловища. Этих змей лучше избегать.
В этом году ярославцы встречали змей даже на пляже.