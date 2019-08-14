«Сначала думали, что это игрушка»: к жилым домам в Ярославле приползла крупная змея

Сегодня днём ярославцы обнаружили испугавшую их находку. В микрорайоне Мостоотряд в Дзержинском районе неподалёку от жилых домов мама, гуляющая с ребёнком, увидела крупную змею.

— Сначала мы подумали, что это игрушка, сейчас таких змеек разных продают. Но потом «игрушка» показала язычок, — написала в редакцию местная жительница Елена Курапова. — Похоже, это упитанный ужик. Надеюсь, что он, а то тут дети гуляют!

