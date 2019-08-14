Ярославские чиновники хотят перенести День города (опрос)

Вчера на совещании общественники вместе с мэром и депутатами обсуждали подготовку к празднованию юбилея Ярославля — 1010 лет. Он состоится в 2020 году. Первым делом чиновники обсудили, когда праздновать, — в мае или в сентябре, как было 10 лет назад в год 1000-летия Ярославля.





— От того, в каком месяце состоятся юбилейные торжества, будет зависеть концепция праздника, в том числе подготовка творческих коллективов и в целом проведение благоустройства в городе. Немаловажен и тот факт, что в мае 2020 года будет отмечаться ещё одна очень важная дата — 75-летие победы в Великой Отечественной войне, — пояснили в пресс-службе мэрии.



Но пока окончательное решение не приняли. Какая программа ждёт ярославцев на юбилее города, узнаем позже. В мэрии ждут пожеланий от ярославцев.