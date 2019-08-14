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Город

Ярославские чиновники хотят перенести День города (опрос)

В следующем году Ярославль отмечает юбилей

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Поступили предложения перенести празднования на осень

Фото: Елена Вахрушева

Вчера на совещании общественники вместе с мэром и депутатами обсуждали подготовку к празднованию юбилея Ярославля — 1010 лет. Он состоится в 2020 году. Первым делом чиновники обсудили, когда праздновать, — в мае или в сентябре, как было 10 лет назад в год 1000-летия Ярославля. 


— От того, в каком месяце состоятся юбилейные торжества, будет зависеть концепция праздника, в том числе подготовка творческих коллективов и в целом проведение благоустройства в городе. Немаловажен и тот факт, что в мае 2020 года будет отмечаться ещё одна очень важная дата — 75-летие победы в Великой Отечественной войне, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Но пока окончательное решение не приняли. Какая программа ждёт ярославцев на юбилее города, узнаем позже. В мэрии ждут пожеланий от ярославцев. 

Когда бы вы хотели отмечать День города?

    До Дня города ещё далеко, а вот ежегодный фестиваль «Пир на Волге» состоится уже в эти выходные. Через пару дней на Стрелку съедутся толпы поваров, чтобы накормить голодных ярославцев и гостей города. Читайте полную программу праздника.

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      КОММЕНТАРИИ (13)

      Avtor
      14 авг 2019 в 08:21

      Накормить голодных ярославцев бесплатно ?

      Гость
      14 авг 2019 в 10:07

      Пока город в долгах, как в шелках, нечего праздновать. Эти эффективные менеджеры любят только праздновать, а сами даже дороги починить не в состоянии. Не решена проблема мусора, Волга и Которосль загрязнены. Кому нужен праздник среди помойки?

      гость
      14 авг 2019 в 09:41

      ну вот опять...
      вместо того,, что бы сказать ярославцам:
      мы не справились с управлением города, нам стыдно и мы уходим в небытие,
      они обсуждают в каком месяце будут плевать в лицо жителям города...
      а, жители города продолжать терпеть издевательства и будут бухать под песни и пляски проплаченных патриотов и прочих скоморохов?
      ну, тогда, депутатам, не о чем беспокоиться...
      и, нет ни какой разницы, когда народ утрет плевки с лица.