Тысячелитровый котёл ухи и фестиваль воздушных змеев от 76.RU: полная программа «Пира на Волге»

В этом году организаторы праздника обещают удивить даже тех, кто видел почти всё. На этот раз Ярославль посетят сразу несколько столичных шеф-поваров. Гостям праздника обещают автограф-сессию с игроками «Локомотива», выступление актёров, музыкантов и блогеров и, конечно же, много еды: тысячелитровый котёл ухи, тар-тар из скумбрии с икрой щуки и многое другое. Приятная новость для родителей. Вы сможете оторваться на полную катушку, отправив детей в местный детский садик.

С 10:00 до 19:00 — на детской площадке: детская сцена от «Детского радио», музыка, развлечения, анимация нон-стоп. Детский сад: игротека, батут, сухой бассейн (платная услуга — здесь можно оставить ребенка от 5 лет). Мастер-классы и игры для детей всех возрастов, бэби-фуд-корт.

С 10:00 до 18:20 в лектории «Пира на Волге» — форум «Моё дело».

С 11:00 до 18:00 — «Мультипир» (вкусная мультлаборатория телеканала «Кухня ТВ»). Мастер-классы по созданию мультфильмов из еды под руководством студии «Перспектива».

С 11.00 до 21.30 — счастливые круизы по Волге с квестами и угощениями: отплытие каждые 45 минут от Речного вокзала. В 20:00 — круиз-дискотека! Билеты онлайн на сервисах «Яршоу» и TimePad. Также с причала на Стрелке — прогулки на суперяхтах с виртуальной реальностью.

С 11:00 до 22:00 — работа музыкальной сцены. Выступают Summer Band, Longlong, Dreylikh Band, «Лишний повод», «Бунт!Бунт!», The Hollywoods, «Пистолеты», «Волков Бэнд».

С 11:00 до 18:00 — кулинарные мастер-классы «Рецепты семейного счастья» на кулинарной сцене: перепел в летнем маринаде с яблочным соте и вишневым соусом (Александр Гаврилычев, Москва), мастер-класс от бренда «Добрый» (Антон Останин, Ярославль), домашние оладьи из кабачков с тар-таром из скумбрии с икрой щуки (Николай Масляков, Ярославль), тельное из щуки с картофелем (Максим Новожилов, Ярославль), свиная отбивная с чесночными пампушками (по рецепту призеров кулинарного конкурса «Рецепты семейного счастья» — семьи Рыбкиных, Ярославль), бренд-шеф «Пира на Волге» — Григорий Мосин, Москва.