Тысячелитровый котёл ухи и фестиваль воздушных змеев от 76.RU: полная программа «Пира на Волге»

На празднике будет много нового
Фото: Александра Савельева
Стала известна полная программа «Пира на Волге», который пройдёт уже 17 августа.
В этом году организаторы праздника обещают удивить даже тех, кто видел почти всё. На этот раз Ярославль посетят сразу несколько столичных шеф-поваров. Гостям праздника обещают автограф-сессию с игроками «Локомотива», выступление актёров, музыкантов и блогеров и, конечно же, много еды: тысячелитровый котёл ухи, тар-тар из скумбрии с икрой щуки и многое другое. Приятная новость для родителей. Вы сможете оторваться на полную катушку, отправив детей в местный детский садик.
С 10:00 до 19:00 — на детской площадке: детская сцена от «Детского радио», музыка, развлечения, анимация нон-стоп. Детский сад: игротека, батут, сухой бассейн (платная услуга — здесь можно оставить ребенка от 5 лет). Мастер-классы и игры для детей всех возрастов, бэби-фуд-корт.
С 10:00 до 18:20 в лектории «Пира на Волге» — форум «Моё дело».
С 11:00 до 18:00 — «Мультипир» (вкусная мультлаборатория телеканала «Кухня ТВ»). Мастер-классы по созданию мультфильмов из еды под руководством студии «Перспектива».
С 11.00 до 21.30 — счастливые круизы по Волге с квестами и угощениями: отплытие каждые 45 минут от Речного вокзала. В 20:00 — круиз-дискотека! Билеты онлайн на сервисах «Яршоу» и TimePad. Также с причала на Стрелке — прогулки на суперяхтах с виртуальной реальностью.
С 11:00 до 22:00 — работа музыкальной сцены. Выступают Summer Band, Longlong, Dreylikh Band, «Лишний повод», «Бунт!Бунт!», The Hollywoods, «Пистолеты», «Волков Бэнд».
С 11:00 до 18:00 — кулинарные мастер-классы «Рецепты семейного счастья» на кулинарной сцене: перепел в летнем маринаде с яблочным соте и вишневым соусом (Александр Гаврилычев, Москва), мастер-класс от бренда «Добрый» (Антон Останин, Ярославль), домашние оладьи из кабачков с тар-таром из скумбрии с икрой щуки (Николай Масляков, Ярославль), тельное из щуки с картофелем (Максим Новожилов, Ярославль), свиная отбивная с чесночными пампушками (по рецепту призеров кулинарного конкурса «Рецепты семейного счастья» — семьи Рыбкиных, Ярославль), бренд-шеф «Пира на Волге» — Григорий Мосин, Москва.
11:30 — свадебный пир, торжественная церемония чествования молодоженов (сцена на большом фонтане).
С 12:00 весь день — мегауха! Тысячелитровый котел ухи по-царски сварит ресторан «Сказка. Еда и вино» (возле ресторанного дворика).
С 12:00 до 13:00 — для поклонников хоккея! Автограф-сессия и фотосет с игроками ХК «Локомотив» (площадка ЦСМ «Локомотив»).
12:30 — церемония открытия городского пикника «Пир на Волге». Специальная гостья «Пира» — актриса театра и кино Елена Панова.
С 12:40 — кулинарные битвы на большой сцене: специальные гости, артисты, спортсмены, повара, блогеры.
С 13:00 — мини-фестиваль воздушных змеев «Выше неба» с 76.RU на газоне у музыкальной сцены.
С 13:00 до 19:00 — чемпионат по барбекю «Король гриля». Соревнование 16 команд, мастер-классы по грилю на площадке бренда Weber.
С 13:00 до 18:30 — впервые на пикнике — fashion show: модные показы каждый час (подиум на центральном фонтане).
С 14:00 до 16:00 — Run for Fun: «финский бег» с женой на плече на газоне у музыкальной сцены.
15:30 — Rock-n-mob на площадке у окончания Стрелки. Стена звука, 200 музыкантов, шесть хитов! Хедлайнер флешмоба — лидер группы Mordor Михаил Рябов.
20:00 — хедлайнер музыкальной сцены — группа «Волков Бэнд».
С 20:00 до 22:00 — фестиваль уличного кино на кулинарной сцене.