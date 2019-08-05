Рекордно холодная ночь: синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в августе

Арктический воздух охватил всю Русскую равнину. Синоптики из центра «Фобос» сообщают — сегодня была самая холодная ночь в Центральной России. В Ярославской области столбики термометра опустились до +6... +7 градусов.



— В Москве минувшая ночь оказалась самой холодной с начала лета. На метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал +6... +7 градусов. Но рекорда не случилось — в 1960 г. в столице было холоднее (+5... +6 градусов), — рассказали специалисты центра «Фобос».



Холодно было и в ряде других областей. Так, в Рязани минимальная температура составила +3... +2 градусов, на три градуса ниже, чем в 1944 году. Тогда минимальная температура составила +6... +4 градусов. В Орле столбик термометра опустился до отметки +4... +2 градусов. Ранее рекорд был +7... +8 градусов аж в 1969 году. В Нижнем Новгороде побит рекорд 110-летней давности. Здесь воздух остыл до +5... +3 градусов.

