Жаркий август и ледяной сентябрь: синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды

Синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды, рассказав, какими будут август и сентябрь в Ярославле.

На радость ярославцам лето вернётся к нам в последней декаде августа, когда днём столбики термометров будут показывать до +25... +27 градусов, а по ночам будет по-прежнему тепло: +14... +17 градусов.

— Самый холодный в XXI веке июль и очень холодное начало августа изрядно поднадоели жителям центральных регионов, желающим погреться на летнем солнце и продолжить прервавшийся купальный сезон. Как говорится, всё плохое когда-нибудь заканчивается. Уже во вторник ненастные циклоны покинут центральную часть Европейской России и прекратят поставлять туда холодный арктический воздух. В середине недели вместе с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, а солнечные лучи начнут активно прогревать воздушные массы, — рассказали специалисты центра «Фобос».

