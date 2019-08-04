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Жаркий август и ледяной сентябрь: синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды

Каким будет первый месяц осени в Ярославле

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Август плавно перетечёт в такой же сентябрь 

Фото: Александра Савельева

Синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды, рассказав, какими будут август и сентябрь в Ярославле. 

На радость ярославцам лето вернётся к нам в последней декаде августа, когда днём столбики термометров будут показывать до +25... +27 градусов, а по ночам будет по-прежнему тепло: +14... +17 градусов. 

— Самый холодный в XXI веке июль и очень холодное начало августа изрядно поднадоели жителям центральных регионов, желающим погреться на летнем солнце и продолжить прервавшийся купальный сезон. Как говорится, всё плохое когда-нибудь заканчивается. Уже во вторник ненастные циклоны покинут центральную часть Европейской России и прекратят поставлять туда холодный арктический воздух. В середине недели вместе с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, а солнечные лучи начнут активно прогревать воздушные массы, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Теплом встретит и сентябрь, в первые две недели синоптики предсказывают дневные температуры около +18... +20 градусов. Но ночные холода дадут о себе знать, и уже к концу сентября в тёмное время суток термометры могут опуститься до +3 градусов. 

По народным приметам, такое окончание лета сулит ранней зимой

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