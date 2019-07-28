Ярославец снял на видео, как лось переплывает Которосль в центре города

Странную картину наблюдали ярославцы вчера днём. На реке Которосль в центре Ярославля плавал лось. Животное успели снять на видео.



— Приехали половить рыбку в центре города. Рыбы почти нет, но впечатлений уйма. Началось всё с того, что по центру города на Которосли плыл лось. Откуда? — удивляется автор видео Дмитрий Панкратов.



Откуда? — На этот вопрос ранее нам отвечала эколог Елена Анашкина:



— Наверное, чего-то испугался и прибежал. Лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть. Видимо, это молодая особь.

