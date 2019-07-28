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Город

Ярославец снял на видео, как лось переплывает Которосль в центре города

Эколог объяснил, почему животное оказалось здесь

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Животное, видимо, было напугано

Фото: Дмитрий Панкратов / Vk.com

Странную картину наблюдали ярославцы вчера днём. На реке Которосль в центре Ярославля плавал лось. Животное успели снять на видео.

— Приехали половить рыбку в центре города. Рыбы почти нет, но впечатлений уйма. Началось всё с того, что по центру города на Которосли плыл лось. Откуда? — удивляется автор видео Дмитрий Панкратов.

Откуда? — На этот вопрос ранее нам отвечала эколог Елена Анашкина:

— Наверное, чего-то испугался и прибежал. Лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть. Видимо, это молодая особь.

Действительно, лосей часто можно встретить в городе. Недавно жители «Пятёрки» сфотографировали нежданного гостя среди пятиэтажек. Животное разлеглось на проезжей части и всем своим видом показывало, что не собирается никуда идти.

На днях дорожники предложили поставить ограждения вдоль трассы М-8. Читайте, в каких районах области станет безопаснее.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 июл 2019 в 22:07

Россия..Лоси в городе по рекам плавают,..медведи по улицам бродят.

Скоково
28 июл 2019 в 21:55

Не понимает животинка что речки в Ярославле все отравлены.