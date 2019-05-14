«Пугает людей и мешает транспорту»: в Ярославле на городские улицы выбежал дикий лось. Видео

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Очевидцы рассказали, что вытворяет сохатый на дороге
Лось на время прилёг отдохнуть на улице Чкалова
В Ярославле люди увидели на городских улицах лося. О том, что он разгуливает по дороге, сообщили прохожие с «Пятёрки».
— Люди были удивлены, откуда он взялся там, — рассказала читательница 76.RU Наталья Казанова. — Он мешал транспорту, бегал по трамвайным путям и дороге. Люди, естественно, пугались.
Сохатый, после того как «покошмарил» пешеходов и автомобилистов на улице Чкалова, отправился вглубь района. Очевидцы говорят, что он убежал в сторону улицы Карла Либкнехта.
Летом прошлого года большим и опасным сюрпризом для водителей стал другой лось, выскочивший на проезжую часть Толбухинского моста. А ещё один сохатый в Ярославской области годом ранее устроил смертельное ДТП, отбросив машину скорой помощи на встречный автомобиль.