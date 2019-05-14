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Город

«Пугает людей и мешает транспорту»: в Ярославле на городские улицы выбежал дикий лось. Видео

Очевидцы рассказали, что вытворяет сохатый на дороге

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Лось на время прилёг отдохнуть на улице Чкалова

Фото: Наталья Казанова

В Ярославле люди увидели на городских улицах лося. О том, что он разгуливает по дороге, сообщили прохожие с «Пятёрки».

— Люди были удивлены, откуда он взялся там, — рассказала читательница 76.RU Наталья Казанова. — Он мешал транспорту, бегал по трамвайным путям и дороге. Люди, естественно, пугались.

Сохатый, после того как «покошмарил» пешеходов и автомобилистов на улице Чкалова, отправился вглубь района. Очевидцы говорят, что он убежал в сторону улицы Карла Либкнехта.

Летом прошлого года большим и опасным сюрпризом для водителей стал другой лось, выскочивший на проезжую часть Толбухинского моста. А ещё один сохатый в Ярославской области годом ранее устроил смертельное ДТП, отбросив машину скорой помощи на встречный автомобиль.

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
14 май 2019 в 11:50

А что ему ещё делать? Шёл себе из рощи А в чащу Б, а на пути городов, понимаешь, понастроили. :) Не шугайте сам уйдёт.

Гость
14 май 2019 в 11:07

Тупые животные эти лоси.