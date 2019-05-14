«Пугает людей и мешает транспорту»: в Ярославле на городские улицы выбежал дикий лось. Видео

В Ярославле люди увидели на городских улицах лося. О том, что он разгуливает по дороге, сообщили прохожие с «Пятёрки».



— Люди были удивлены, откуда он взялся там, — рассказала читательница 76.RU Наталья Казанова. — Он мешал транспорту, бегал по трамвайным путям и дороге. Люди, естественно, пугались.

Сохатый, после того как «покошмарил» пешеходов и автомобилистов на улице Чкалова, отправился вглубь района. Очевидцы говорят, что он убежал в сторону улицы Карла Либкнехта.