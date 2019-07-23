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Рыбинск против часовни в роще

«Устроим второй Екатеринбург!»: бунтующие против часовни в роще рыбинцы докричались до властей

Чиновники пообещали жителям Ярославской области прислушаться к их мнению

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Мэр Рыбинска Денис Добряков пообещал людям, что пройдут повторные публичные слушания по вопросу строительства часовни в роще в микрорайоне Веретье

Фото: Денис Добряков / Vk.com

В Рыбинске городские власти услышали людей, которые объявили протест строительству часовни в роще в микрорайоне Веретье.

— Из социальных сетей узнал, что большое количество рыбинцев высказываются против строительства часовни в березовой роще, — написал глава города Денис Добряков на своей странице во «ВКонтакте». — В такой ситуации предлагаю назначить ещё одни публичные слушания и дать возможность жителям микрорайона обозначить своё мнение. Следите за официальной информацией, приходите на слушания и сами решайте судьбу своего микрорайона.

Ранее Добряков заявлял, что у администрации города нет никакой позиции по вопросу строительства часовни в роще.

Накануне рыбинцы взбунтовались в интернете против этой стройки и даже пообещали устроить здесь «второй Екатеринбург». В берёзовой роще православные собрались строить часовню и решение прошло через процедуру публичных слушаний: 49 человек проголосовали за предоставление участка под религиозное назначение, пятеро высказались против, четверо — воздержались. Но сейчас люди заявляют, что итог публичных слушаний мог быть подтасован, так как они проходили в неудобное время и далеко не все о них знали.

Епархия в свою очередь успокаивает недовольных, мол, роща останется, там вырубят всего около 30 деревьев на месте, где возведут часовню, а основная часть зелёной зоны останется и будет доступной для всех желающих.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Аеист Духовный
23 июл 2019 в 09:55

Молодцы!