В Ярославле из-за забега в помощь больным малышам перекроют набережную

В субботу, 3 августа, в Ярославле перекроют проезд в центре.



— Движение ограничат с 12:00 до 19:00, — рассказали в мэрии города.



Не проехать будет по нижнему ярусу Которосльной набережной, нижнему ярусу Волжской набережной и по Волжскому спуску. Кроме того, на Которосльной набережной будет запрещено останавливать и парковать свои автомобили с 07:00 и до окончания забега

Ограничения связаны с проведением благотворительного забега «Достигая цели», который посвящен Дню железнодорожника. Поучаствовать можно и взрослым, и малышам — дистанции и эстафеты предусмотрены для всех. Сбор средств идет на лечение детей. В этом году марафон поможет Алёне Михиной и Макару Бойкову (у девочки — врожденный порок позвоночника, у мальчика — тяжелое заболевание нервной системы).

