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Город

В Ярославле из-за забега в помощь больным малышам перекроют набережную

Где будет не проехать

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Собранные на забеге деньги пойдут на лечение детей

Фото: УФССП по Ярославской области

В субботу, 3 августа, в Ярославле перекроют проезд в центре. 

— Движение ограничат с 12:00 до 19:00, — рассказали в мэрии города.

Не проехать будет по нижнему ярусу Которосльной набережной, нижнему ярусу Волжской набережной и по Волжскому спуску. Кроме того, на Которосльной набережной будет запрещено останавливать и парковать свои автомобили с 07:00 и до окончания забега

Ограничения связаны с проведением благотворительного забега «Достигая цели», который посвящен Дню железнодорожника. Поучаствовать можно и взрослым, и малышам — дистанции и эстафеты предусмотрены для всех. Сбор средств идет на лечение детей. В этом году марафон поможет Алёне Михиной и Макару Бойкову (у девочки — врожденный порок позвоночника, у мальчика — тяжелое заболевание нервной системы).

Дистанция на 500 метров

Дистанция на 500 метров

Дистанция на полтора километра

Дистанция на полтора километра

Самая длинная дистанция

Самая длинная дистанция

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 июл 2019 в 20:11

Какая связь между сбором средств и забегом? На бегу деньги умножаются?

Иван
19 июл 2019 в 20:08

В чем смысл забега? Каждый бегущий по десять тысяч рублей скидывается?