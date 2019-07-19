«Никого сюда не пустим, пока всех не раздадим»: в комнате после смерти хозяйки осталось 12 кошек

В одной из «коммуналок» в Ленинском районе Ярославля умерла женщина, оставив соседям после себя больше десятка кошек в небольшой комнатке. В комнате побывали волонтёры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Зоошанс» и возмутились.



— Опять на волонтеров вешают проблемы, — написали в сообществе. — Котов хотят выкинуть на улицу, а комнату — опечатать. Возникает ряд вопросов: если есть наследники, почему они не привлекаются к ответственности и решению проблемы расселения или дальнейшего содержания животных? Если квартира муниципальная, то почему чиновники не участвуют в проблеме размещения животных? Почему опять все проблемы хотят повесить на волонтеров и приюты, которые ни копейки не получают из бюджета?



Кошки забираются на окна и с грустью смотрят на улицу Фото: Елена Вахрушева

От комнаты в доме с коридорной системой исходит довольно сильный запах.



— Сейчас уже меньше стал, — говорит соседка умершей женщины Татьяна. — Мы убираем за кошками, кормим их. Вот волонтёры нам корма привезли, мы котов подкармливаем днём, а на утро и вечер варим им. Без хозяйки хвостатые устроили в комнате разруху. Ко всем, кто входит, бегут, мяукая.



— Они чистые, не больные, — говорит Татьяна. — К нам и ветеринар приезжал. Мы-то думали, может, ещё и лечить придётся, а их проверили, сказали, что здоровы, даже ушки все чистые. А на белых посмотрите, вон какая шерсть у них белоснежная.

Всех животных осмотрел ветеринар Фото: Елена Вахрушева

Детей у умершей женщины нет, а кошки появились больше десяти лет назад после смерти мужа.



— Сначала пара у неё была: кот и кошка, может, ещё кого она и брала, но большинство кошек появилось от приплодов, — говорит соседка.



Сейчас в комнате 12 животных, большинство коты. Для всех соседи ищут новых хозяев. Буквально вчера одного котёнка забрали, остались уже взрослые.



Коты очень ждут новых хозяев Фото: Елена Вахрушева

— Всем интересно, кому комната достанется, — говорит Татьяна. — Может, и родственники какие объявятся, но раньше, чем через полгода её не могут кому-то чужому отдать. Да мы всё равно сюда никого не пустим, пока всех не раздадим. Не дадим их выкинуть.



Если вы ходите завести себе кота или кошку, присмотритесь к этим хвостатым, оставшимся без любимой хозяйки. Если вы готовы взять кого-то из них, то можете позвонить Татьяне по номеру: 8-920-120-06-49.

