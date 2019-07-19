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«Никого сюда не пустим, пока всех не раздадим»: в комнате после смерти хозяйки осталось 12 кошек

В Ярославле соседи умершей женщины пытаются пристроить животных

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Оставшись без хозяйки, животные навели свой порядок в комнате

Фото: Елена Вахрушева

В одной из «коммуналок» в Ленинском районе Ярославля умерла женщина, оставив соседям после себя больше десятка кошек в небольшой комнатке. В комнате побывали волонтёры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Зоошанс» и возмутились.

— Опять на волонтеров вешают проблемы, — написали в сообществе. — Котов хотят выкинуть на улицу, а комнату — опечатать. Возникает ряд вопросов: если есть наследники, почему они не привлекаются к ответственности и решению проблемы расселения или дальнейшего содержания животных? Если квартира муниципальная, то почему чиновники не участвуют в проблеме размещения животных? Почему опять все проблемы хотят повесить на волонтеров и приюты, которые ни копейки не получают из бюджета?

Кошки забираются на окна и с грустью смотрят на улицу

Кошки забираются на окна и с грустью смотрят на улицу

От комнаты в доме с коридорной системой исходит довольно сильный запах.

— Сейчас уже меньше стал, — говорит соседка умершей женщины Татьяна. — Мы убираем за кошками, кормим их. Вот волонтёры нам корма привезли, мы котов подкармливаем днём, а на утро и вечер варим им.

Без хозяйки хвостатые устроили в комнате разруху. Ко всем, кто входит, бегут, мяукая.

— Они чистые, не больные, — говорит Татьяна. — К нам и ветеринар приезжал. Мы-то думали, может, ещё и лечить придётся, а их проверили, сказали, что здоровы, даже ушки все чистые. А на белых посмотрите, вон какая шерсть у них белоснежная.

Всех животных осмотрел ветеринар

Всех животных осмотрел ветеринар

Детей у умершей женщины нет, а кошки появились больше десяти лет назад после смерти мужа.

— Сначала пара у неё была: кот и кошка, может, ещё кого она и брала, но большинство кошек появилось от приплодов, — говорит соседка.

Сейчас в комнате 12 животных, большинство коты. Для всех соседи ищут новых хозяев. Буквально вчера одного котёнка забрали, остались уже взрослые.

Коты очень ждут новых хозяев

Коты очень ждут новых хозяев

— Всем интересно, кому комната достанется, — говорит Татьяна. — Может, и родственники какие объявятся, но раньше, чем через полгода её не могут кому-то чужому отдать. Да мы всё равно сюда никого не пустим, пока всех не раздадим. Не дадим их выкинуть.

Если вы ходите завести себе кота или кошку, присмотритесь к этим хвостатым, оставшимся без любимой хозяйки. Если вы готовы взять кого-то из них, то можете позвонить Татьяне по номеру: 8-920-120-06-49.

В конце весны волонтёры были просто в ужасе, увидев, в каком состоянии 50 кошек живут в однокомнатной квартире. Зоозащитники забрали несколько животных, находившихся на грани жизни и смерти из-за истощения, правда, хозяйка кошек это отрицает и говорит, что хорошо заботится обо всех своих подопечных. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Красноярка
19 июл 2019 в 09:17

Какие красивые! Обожаю рыженьких, у самой рыжий кот

Гость
19 июл 2019 в 07:59

Отпустите животных на волю, нелюди.

Гость
19 июл 2019 в 07:53

Омельчали нынче новости)))))