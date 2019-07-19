«Никого сюда не пустим, пока всех не раздадим»: в комнате после смерти хозяйки осталось 12 кошек

Оставшись без хозяйки, животные навели свой порядок в комнате
Фото: Елена Вахрушева
В одной из «коммуналок» в Ленинском районе Ярославля умерла женщина, оставив соседям после себя больше десятка кошек в небольшой комнатке. В комнате побывали волонтёры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Зоошанс» и возмутились.
— Опять на волонтеров вешают проблемы, — написали в сообществе. — Котов хотят выкинуть на улицу, а комнату — опечатать. Возникает ряд вопросов: если есть наследники, почему они не привлекаются к ответственности и решению проблемы расселения или дальнейшего содержания животных? Если квартира муниципальная, то почему чиновники не участвуют в проблеме размещения животных? Почему опять все проблемы хотят повесить на волонтеров и приюты, которые ни копейки не получают из бюджета?
От комнаты в доме с коридорной системой исходит довольно сильный запах.
— Сейчас уже меньше стал, — говорит соседка умершей женщины Татьяна. — Мы убираем за кошками, кормим их. Вот волонтёры нам корма привезли, мы котов подкармливаем днём, а на утро и вечер варим им.
Без хозяйки хвостатые устроили в комнате разруху. Ко всем, кто входит, бегут, мяукая.
— Они чистые, не больные, — говорит Татьяна. — К нам и ветеринар приезжал. Мы-то думали, может, ещё и лечить придётся, а их проверили, сказали, что здоровы, даже ушки все чистые. А на белых посмотрите, вон какая шерсть у них белоснежная.
Детей у умершей женщины нет, а кошки появились больше десяти лет назад после смерти мужа.
— Сначала пара у неё была: кот и кошка, может, ещё кого она и брала, но большинство кошек появилось от приплодов, — говорит соседка.
Сейчас в комнате 12 животных, большинство коты. Для всех соседи ищут новых хозяев. Буквально вчера одного котёнка забрали, остались уже взрослые.
— Всем интересно, кому комната достанется, — говорит Татьяна. — Может, и родственники какие объявятся, но раньше, чем через полгода её не могут кому-то чужому отдать. Да мы всё равно сюда никого не пустим, пока всех не раздадим. Не дадим их выкинуть.
Если вы ходите завести себе кота или кошку, присмотритесь к этим хвостатым, оставшимся без любимой хозяйки. Если вы готовы взять кого-то из них, то можете позвонить Татьяне по номеру: 8-920-120-06-49.
В конце весны волонтёры были просто в ужасе, увидев, в каком состоянии 50 кошек живут в однокомнатной квартире. Зоозащитники забрали несколько животных, находившихся на грани жизни и смерти из-за истощения, правда, хозяйка кошек это отрицает и говорит, что хорошо заботится обо всех своих подопечных.