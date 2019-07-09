В Ярославской области чиновники 20 лет обещали квартиру пенсионеру, а теперь лишили всего

Печальная история случилась с 65-летним пенсионером Сергеем Куровым из Ярославской области. 20 лет он не может добиться квартиры, которую обещали ему чиновники. Ещё в 1998 году Сергей Васильевич переехал в Мышкин из посёлка Некрасовское по просьбе администрации района преподавать резьбу по дереву. А спустя время основал здесь историко-культурный музей «Православный Мышкин». — Я со своими учениками кружка «Резьба по дереву» принял участие с выставкой в празднике «День города Мышкина». Выставка наша понравилась жителям и гостям Мышкина и Администрация Мышкинского округа попросила меня переехать в город Мышкин на постоянное проживание и преподавать детям резьбу. Мне пообещали в течение года дать благоустроенную квартиру. Согласился, так как все детство мое прошло в детском доме, потом общежития и комната без удобств. Тем более в Некрасовское я вернуться не мог, так как в 1999 году дом, где была моя комната, сгорел, — рассказывает Сергей Куров.

По образованию мужчина педагог. Он рисует картины и работает в музее Фото: Сергей Куров /Vk.com

Сначала глава администрации района дважды подтвердил, что Сергей получит благоустроенное жилье: в 1999 году с временной пропиской, а с 2000-го — с постоянной. На время Сергея Васильевича зарегистрировали в жилом служебном помещении, которое было частично аварийным. С 2011 года и второй этаж, где располагалась музыкальная школа, потребовал ремонта. С того самого момента, как переехала музыкальная школа, в доме, где жил и был прописан Сергей, отключили отопление. Зимой мужчине приходилось скитаться по отапливаемым квартирам друзей. Из родственников у Сергея Васильевича лишь сестра, но она живёт под Одессой, докуда мужчине сложно добраться из-за военных событий в Украине. В конце 2014 года в доме, где жил и был прописан Сергей Васильевич, случился пожар. Но не по вине мужчины.

После пожара Сергей Васильевич продолжал жить в этом доме Фото: Сергей Куров

На первом этаже располагается музей, в котором жил и работал пенсионер Фото: Сергей Куров

В 2017 году новый глава администрации подал в суд на выселение Сергея. Заодно мужчину лишили регистрации, так как старая утратила силу и является незаконной.

— Полтора года шли суды. Суд первой инстанции оставил право пользования мной квартирой по месту регистрации, но апелляционный суд в Ярославле 10 января 2019 года отменил решение Мышкинского районного суда и полностью удовлетворил иск имущественного комитета Администрации Мышкинского района о моем выселении на улицу с лишением регистрации, — говорит Сергей.



Сейчас Сергей Васильевич скитается по квартирам друзей. Он вывез все свои вещи из аварийного дома, где проживал долгое время. Мужчина уже обратился за помощью в редакцию федеральной программы «Человек и закон».

Верховный Суд отказался рассматривать это дело. Выходит, завтра мужчине грозит улица — 10 июля этого года вступает в силу решение суда, и я становлюсь бомжом. Как только я потеряю регистрацию, меня начнут арестовывать за проживание без прописки, — говорит он.

Сергей Васильевич не заслужил такой жизни. После детдома он был златоустовским гравером, потом вожатым Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Всю жизнь он посвятил воспитанию детей. Был директором художественной школы в Тутаеве, затем художником-оформителем и преподавателем рисования и труда в городских и сельских школах. Учил детей резьбе по дереву.

— Почему я должен за это страдать! Если Администрация Мышкинского района допустила ошибку, она должна исправить её обеспечением меня другим благоустроенным жильем социального найма, — заключает Сергей Куров.