В Ярославле начали ремонтировать одну из самых проблемных дорог

В Заволжском районе Ярославля начали ремонт дороги на улице Красноборской на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской.



— Очень важная транспортная артерия, связующая дорога, здесь проживает много жителей, которые в ней нуждаются, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Она много лет была отсыпана только грунтом, и качество покрытия не отвечало никаким требованиям. Это будет современная дорога, которая прослужит много лет.



Рабочим предстоит реконструировать 1,3 километра дороги. Власти обещают, что это будет двухполосная дорога общей шириной семь метров, с тротуарами по два с половиной метра с каждой стороны и велосипедной дорожкой. Также предстоит установить освещение на протяжении всего отремонтированного участка, сделать водоотвод и установить остановки общественного транспорта.

