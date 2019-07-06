В Ярославле начали ремонтировать одну из самых проблемных дорог

Проезд по ремонтируемому участку улицы Красноборской сейчас закрыт
Фото: мэрия Ярославля
В Заволжском районе Ярославля начали ремонт дороги на улице Красноборской на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской.
— Очень важная транспортная артерия, связующая дорога, здесь проживает много жителей, которые в ней нуждаются, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Она много лет была отсыпана только грунтом, и качество покрытия не отвечало никаким требованиям. Это будет современная дорога, которая прослужит много лет.
Рабочим предстоит реконструировать 1,3 километра дороги. Власти обещают, что это будет двухполосная дорога общей шириной семь метров, с тротуарами по два с половиной метра с каждой стороны и велосипедной дорожкой. Также предстоит установить освещение на протяжении всего отремонтированного участка, сделать водоотвод и установить остановки общественного транспорта.
Срок сдачи дороги запланирован на 10 октября, сейчас она полностью закрыта для проезда.
— Закрытие дороги не скажется негативно на жизни местных жителей, — сказал первый заместитель генерального директора подрядной организации «Ярдормост» Глеб Масленцев.
Они говорят, что готовы потерпеть, лишь бы дорога была завершена в срок.
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