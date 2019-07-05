«Боязнь спойлеров — это болезнь»: кинокритик Антон Долин рассказал, какие фильмы нужно смотреть всем

Антон Долин
Фото: Анастасия Тихомирова
Сегодня в Ярославль приехал известный российский кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В зале киноклуба «Нефть» Антон рассказал ярославцам об итогах Каннского кинофестиваля, «Кинотавре» и ответил на пару интересных вопросов. В частности, Долин рассказал о новинках из мира кино, которые каждому стоит посмотреть.
Пару слов Долин высказал о фильме Кантемира Балагова «Дылда».
— На мой взгляд, «Дылду» надо всем посмотреть, кто живет в России. Это событийное кино. Но это не тот фильм, который понравится всем. Вы не узнаете в нем привычный блокадный Ленинград, — говорит Долин.
Также кинокритик посоветовал ярославцам посмотреть фильм «Боль и слава» с Антонио Бандерасом о возрасте и старении, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а также настоятельно рекомендовал посмотреть корейский фильм «Паразиты», который получил Золотую пальмовую ветвь — главную награду Каннского кинофестиваля.
Многие в зале ещё не видели ни одного фильма-участника кинофестиваля. Поэтому речь зашла о спойлерах:
— Я считаю, что боязнь спойлеров — это современная болезнь, с которой надо бороться. Нет на свете человека, который, открывая «Анну Каренину», не знает, что в конце она бросится под поезд. Все знают концовку «Ромео и Джульетты», но все читают, и ни у кого нет проблем. Если фильм хороший, его нельзя испортить спойлером.
Напоследок Долин рассказал о русских фильмах-участниках «Кинотавра». Кинокритик отметил фильм «Бык» о лихих 90-х и фильм «Француз».