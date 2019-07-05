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«Боязнь спойлеров — это болезнь»: кинокритик Антон Долин рассказал, какие фильмы нужно смотреть всем

Ярославль посетил автор журнала «Искусство кино»

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Антон Долин 

Фото: Анастасия Тихомирова 

Сегодня в Ярославль приехал известный российский кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В зале киноклуба «Нефть» Антон рассказал ярославцам об итогах Каннского кинофестиваля, «Кинотавре» и ответил на пару интересных вопросов. В частности, Долин рассказал о новинках из мира кино, которые каждому стоит посмотреть. 

Пару слов Долин высказал о фильме Кантемира Балагова «Дылда».


— На мой взгляд, «Дылду» надо всем посмотреть, кто живет в России. Это событийное кино. Но это не тот фильм, который понравится всем. Вы не узнаете в нем привычный блокадный Ленинград, — говорит Долин.

Также кинокритик посоветовал ярославцам посмотреть фильм «Боль и слава» с Антонио Бандерасом о возрасте и старении, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а также настоятельно рекомендовал посмотреть корейский фильм «Паразиты», который получил Золотую пальмовую ветвь — главную награду Каннского кинофестиваля.

Ярославцы ждали этой встречи с кинокритиком&nbsp;

Ярославцы ждали этой встречи с кинокритиком 

Многие в зале ещё не видели ни одного фильма-участника кинофестиваля. Поэтому речь зашла о спойлерах:

— Я считаю, что боязнь спойлеров — это современная болезнь, с которой надо бороться. Нет на свете человека, который, открывая «Анну Каренину», не знает, что в конце она бросится под поезд. Все знают концовку «Ромео и Джульетты», но все читают, и ни у кого нет проблем. Если фильм хороший, его нельзя испортить спойлером.

Напоследок Долин рассказал о русских фильмах-участниках «Кинотавра». Кинокритик отметил фильм «Бык» о лихих 90-х и фильм «Француз».

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Антон Долинкинокритик

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КОММЕНТАРИИ (1)

5 июл 2019 в 23:31

да посмотрим посмотрим. канны обычно не подводят. вкус присутствует. вспомнить хотя бы ЛЕВИОФАН.