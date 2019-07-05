«Боязнь спойлеров — это болезнь»: кинокритик Антон Долин рассказал, какие фильмы нужно смотреть всем

Сегодня в Ярославль приехал известный российский кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В зале киноклуба «Нефть» Антон рассказал ярославцам об итогах Каннского кинофестиваля, «Кинотавре» и ответил на пару интересных вопросов. В частности, Долин рассказал о новинках из мира кино, которые каждому стоит посмотреть.

Пару слов Долин высказал о фильме Кантемира Балагова «Дылда».





— На мой взгляд, «Дылду» надо всем посмотреть, кто живет в России. Это событийное кино. Но это не тот фильм, который понравится всем. Вы не узнаете в нем привычный блокадный Ленинград, — говорит Долин.



Также кинокритик посоветовал ярославцам посмотреть фильм «Боль и слава» с Антонио Бандерасом о возрасте и старении, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а также настоятельно рекомендовал посмотреть корейский фильм «Паразиты», который получил Золотую пальмовую ветвь — главную награду Каннского кинофестиваля.