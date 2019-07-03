Cтуденты придумали, как можно преобразить культовые места Ярославской области

Ярославские студенты-архитекторы представили интересные проекты, как можно преобразить культовые места Ярославской области. Вчера в КЗЦ «Миллениум» открылась выставка дипломных и студенческих проектов Института Архитектуры и Дизайна ЯГТУ.



Так может выглядеть усадьба в Любиме Фото: Руслан Маслов

Несколько работ посвящены затопленной Мологе. Среди них — мемориально-музейного комплекса посередине Рыбинского моря, где раньше был городок.



Музей, посвященный затонувшей Мологе Фото: Руслан Маслов

Эти проекты отражают историческую память пространства, сохраняют дух места легендарного затопленного города Фото: Татьяна Сиротина

Плотина на реке Обнора в городе Любим. Автор: Дмитрий Чижов Фото: Руслан Маслов

У каждого проекта есть заказчик Фото: Руслан Маслов

— Мы приглашаем вас погрузиться вместе с нами на дно Рыбинского водохранилища в поисках затопленной Мологи, совершить восхождение в горы Сванетии и прогуляться по набережной Любима, — говорит преподаватель ЯГТУ Татьяна Сиротина.

Туристический комплекс на берегу Рыбинского водохранилища. Автор: Юлия Воронова Фото: Руслан Маслов