3 июля среда
СЕЙЧАС +17°С
usd 63.23
eur 71.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Город
Обзор

Cтуденты придумали, как можно преобразить культовые места Ярославской области

Рассматриваем фотографии архитектурных проектов

Поделиться

978
3 Обсудить

Среди проектов есть реконструкция городов

Фото: Руслан Маслов

Ярославские студенты-архитекторы представили интересные проекты, как можно преобразить культовые места Ярославской области. Вчера в КЗЦ «Миллениум» открылась выставка дипломных и студенческих проектов Института Архитектуры и Дизайна ЯГТУ.

Так может выглядеть усадьба в Любиме

Так может выглядеть усадьба в Любиме

Несколько работ посвящены затопленной Мологе. Среди них — мемориально-музейного комплекса посередине Рыбинского моря, где раньше был городок.

Музей, посвященный затонувшей Мологе

Музей, посвященный затонувшей Мологе

Эти проекты отражают историческую память пространства, сохраняют дух места легендарного затопленного города

Эти проекты отражают историческую память пространства, сохраняют дух места легендарного затопленного города

Плотина на реке Обнора в городе Любим. Автор: Дмитрий Чижов

Плотина на реке Обнора в городе Любим. Автор: Дмитрий Чижов

У каждого проекта есть заказчик

У каждого проекта есть заказчик

— Мы приглашаем вас погрузиться вместе с нами на дно Рыбинского водохранилища в поисках затопленной Мологи, совершить восхождение в горы Сванетии и прогуляться по набережной Любима, — говорит преподаватель ЯГТУ Татьяна Сиротина.

Туристический комплекс на берегу Рыбинского водохранилища. Автор: Юлия Воронова

Туристический комплекс на берегу Рыбинского водохранилища. Автор: Юлия Воронова

Всего на выставке представлено около 15 проектов. Выставка будет работать до конца лета.

Интересный проект представили ярославцы. Вместо пустыря в Заволжском районе они хотят развести современный парк с озёрами и велодорожками. Смотрите, какая красота.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

проектархитекторы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Алексей
3 июл 2019 в 09:17

Печальный , серый взгляд на будущее.....

Mel
3 июл 2019 в 09:16

Этому Руслану Маслову пора податься мультики моделировать, что за безполезные, не реальные потуги - архитектурой тут и не пахнет! Чему учат в нашем политехе, совсем от реальности оторвались? Проекты не соответствуют заданию.

Гоша
3 июл 2019 в 09:01

Преобразите,пр-т Машиностроителей,хотя бы на эскизе)