Cтуденты придумали, как можно преобразить культовые места Ярославской области

Среди проектов есть реконструкция городов
Фото: Руслан Маслов
Ярославские студенты-архитекторы представили интересные проекты, как можно преобразить культовые места Ярославской области. Вчера в КЗЦ «Миллениум» открылась выставка дипломных и студенческих проектов Института Архитектуры и Дизайна ЯГТУ.
Несколько работ посвящены затопленной Мологе. Среди них — мемориально-музейного комплекса посередине Рыбинского моря, где раньше был городок.
— Мы приглашаем вас погрузиться вместе с нами на дно Рыбинского водохранилища в поисках затопленной Мологи, совершить восхождение в горы Сванетии и прогуляться по набережной Любима, — говорит преподаватель ЯГТУ Татьяна Сиротина.
Всего на выставке представлено около 15 проектов. Выставка будет работать до конца лета.
Интересный проект представили ярославцы. Вместо пустыря в Заволжском районе они хотят развести современный парк с озёрами и велодорожками. Смотрите, какая красота.