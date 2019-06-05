На президентский грант в Рыбинске раскрасят фотографии Мологи

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«Землячество мологжан» в Ярославской области выиграло 263 тысячи рублей
Открытки с цветными видами затопленного города сделают в следующем году
Общественная организация «Землячество мологжан» выиграло президентский гранд. 263 тысячи 187 выделенных рублей потратят на то, чтобы раскрасить фотографии затопленного города.
— Основная идея проекта «Цветные сны о Мологе» состоит в попытке «вдохнуть жизнь» в старые пожелтевшие снимки бывшего города, используя современные цифровые технологии, — рассказали в организации.
Активисты будут искать сохранившиеся фотографии Мологи в фондах музеев, архивов и в частных коллекциях, сканировать и систематизировать снимки. После этого снимки будут реставрировать и колоризировать. После всей проделанной работы организаторы планируют издать два набора фотооткрыток с цветными видами затопленного города и презентовать их на Дне памяти Мологи в 2020 году.
— Напечатанные наборы фотооткрыток будем дарить переселенцам из Молого-Шекснинского междуречья и их потомкам, а также безвозмездно передавать в библиотеки, музеи, школы Ярославской области.
Ушедший под воду город изучают и аквалангисты. Для этого на Рыбинском водохранилище организовали необычную экспедицию. Исследователи показали фото, снятые подо льдом.