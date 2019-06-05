На президентский грант в Рыбинске раскрасят фотографии Мологи

Общественная организация «Землячество мологжан» выиграло президентский гранд. 263 тысячи 187 выделенных рублей потратят на то, чтобы раскрасить фотографии затопленного города.



— Основная идея проекта «Цветные сны о Мологе» состоит в попытке «вдохнуть жизнь» в старые пожелтевшие снимки бывшего города, используя современные цифровые технологии, — рассказали в организации.



Активисты будут искать сохранившиеся фотографии Мологи в фондах музеев, архивов и в частных коллекциях, сканировать и систематизировать снимки. После этого снимки будут реставрировать и колоризировать. После всей проделанной работы организаторы планируют издать два набора фотооткрыток с цветными видами затопленного города и презентовать их на Дне памяти Мологи в 2020 году.



— Напечатанные наборы фотооткрыток будем дарить переселенцам из Молого-Шекснинского междуречья и их потомкам, а также безвозмездно передавать в библиотеки, музеи, школы Ярославской области.

