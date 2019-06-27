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Недвижимость

У «Старого города» хотят воткнуть многоэтажку: главный архитектор Ярославля рассказал о планах

Участок уже отгородили забором

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 У «Старого города» могут построить многоквартирный жилой дом 

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля хотят воткнуть жилую многоэтажку. На этот раз застройщик положил глаз на квартал между улицами Свободы, Комсомольской, Большой Октябрьской и Собинова, участок находится во дворе у рынка «Старый город». 

Стройку хочет начать компания «Истейт», у которой среди основных видов деятельности указана торговля автомобильными деталями. Однако главный архитектор Ярославля успокаивает, что стройка не началась.

— Можно же разрабатывать проект даже атомного реактора, а будет ли в итоге он утверждён? Заявитель пришел с намерениями. Далее проект будет проверяться и на уровне области, и на уровне города на соответствие градостроительному законодательству, — объясняет главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — А также проект обязан проходить через общественные слушания. Насколько мне известно, строительство не производится, возможно, проводится подготовка очистка территории.

На площадке видны начинания строителей. Но сейчас тишина 

Точечная застройка — неприятная проблема центра Ярославля. Так, жильцы улицы Некрасова боятся за свои старые дома, рядом с которыми хотят воткнуть десятиэтажку. И неподалёку на улице Большая Октябрьская уже строят жилой дом во дворе. 

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