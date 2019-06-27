У «Старого города» хотят воткнуть многоэтажку: главный архитектор Ярославля рассказал о планах

В центре Ярославля хотят воткнуть жилую многоэтажку. На этот раз застройщик положил глаз на квартал между улицами Свободы, Комсомольской, Большой Октябрьской и Собинова, участок находится во дворе у рынка «Старый город».

Стройку хочет начать компания «Истейт», у которой среди основных видов деятельности указана торговля автомобильными деталями. Однако главный архитектор Ярославля успокаивает, что стройка не началась.

— Можно же разрабатывать проект даже атомного реактора, а будет ли в итоге он утверждён? Заявитель пришел с намерениями. Далее проект будет проверяться и на уровне области, и на уровне города на соответствие градостроительному законодательству, — объясняет главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — А также проект обязан проходить через общественные слушания. Насколько мне известно, строительство не производится, возможно, проводится подготовка очистка территории.