Мэрия обманула ярославцев: у жителей многоэтажки две недели не вывозят мусор. По дому бегают крысы

Горы мусора высотой в несколько этажей, страшная вонь и бегающие табуном крысы — так живут жители приличного девятиэтажного дома на улице Суздальской, 190. У них уже две недели не вывозят из дома мусор, который копится в мусоропроводе.

— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказала жительница дома Наталья Беляева.



Мы сами съездили к этому дому и убедились, что по двору распространяется неприятный запах. Дом находится в обслуживании у городской компании «Управляющая дирекция города Ярославля». По запросу 76.RU в муниципальной жилищной инспекции на происходящее ответили: