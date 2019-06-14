14 июня пятница
СЕЙЧАС +12°С
usd 64.63
eur 73.01
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 64.63
eur 73.01
Город

Мэрия обманула ярославцев: у жителей многоэтажки две недели не вывозят мусор. По дому бегают крысы

Обслуживанием девятиэтажного здания занимается муниципальная компания

Поделиться

1 445
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Ситуация после обещания не изменилась. Мусора стало только больше

Фото: Наталья Беляева

Горы мусора высотой в несколько этажей, страшная вонь и бегающие табуном крысы — так живут жители приличного девятиэтажного дома на улице Суздальской, 190. У них уже две недели не вывозят из дома мусор, который копится в мусоропроводе. 

— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказала жительница дома Наталья Беляева.

Мы сами съездили к этому дому и убедились, что по двору распространяется неприятный запах. Дом находится в обслуживании у городской компании «Управляющая дирекция города Ярославля». По запросу 76.RU в муниципальной жилищной инспекции на происходящее ответили: 

— Уборка сегодня после 18:00, — пообещал Антон Кириллов, начальник жилинспекции. 

То есть уборка должна была произойти вчера. Но на сегодняшнее утро в доме не изменилось ничего.

— Что и требовалось доказать, одни обещания. Даже духа уборки нет, — передаёт жительница дома Наталья Беляева. 

В мэрии ситуацию пока не прокомментировали. 

Напомним, что в этом году в Ярославле резко выросли тарифы за вывоз мусора

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

мусоруборка мусора

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
14 июн 2019 в 10:12

перерасчет, можно и в суд за не оказание услуги. документально фиксируете происходящее совместно с Роспотребнадзором, другими заинтересованными ведомствами за создание чрезвычайной ситуации, антисанитарной обстановки. Как потребитель, заявление в суд подается- беспошлинно. отказывайтесь от таких горе- компаний переставших частично или полностью выполнять свои обязательства.

Гость
14 июн 2019 в 11:23

Одни ленивые свиньи забили мусоропровод (до помойки же не дойти), другие не могут почистить.