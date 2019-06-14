Мэрия обманула ярославцев: у жителей многоэтажки две недели не вывозят мусор. По дому бегают крысы

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Обслуживанием девятиэтажного здания занимается муниципальная компания
Ситуация после обещания не изменилась. Мусора стало только больше
Фото: Наталья Беляева
Горы мусора высотой в несколько этажей, страшная вонь и бегающие табуном крысы — так живут жители приличного девятиэтажного дома на улице Суздальской, 190. У них уже две недели не вывозят из дома мусор, который копится в мусоропроводе.
— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказала жительница дома Наталья Беляева.
Мы сами съездили к этому дому и убедились, что по двору распространяется неприятный запах. Дом находится в обслуживании у городской компании «Управляющая дирекция города Ярославля». По запросу 76.RU в муниципальной жилищной инспекции на происходящее ответили:
— Уборка сегодня после 18:00, — пообещал Антон Кириллов, начальник жилинспекции.
То есть уборка должна была произойти вчера. Но на сегодняшнее утро в доме не изменилось ничего.
— Что и требовалось доказать, одни обещания. Даже духа уборки нет, — передаёт жительница дома Наталья Беляева.
В мэрии ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, что в этом году в Ярославле резко выросли тарифы за вывоз мусора.
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перерасчет, можно и в суд за не оказание услуги. документально фиксируете происходящее совместно с Роспотребнадзором, другими заинтересованными ведомствами за создание чрезвычайной ситуации, антисанитарной обстановки. Как потребитель, заявление в суд подается- беспошлинно. отказывайтесь от таких горе- компаний переставших частично или полностью выполнять свои обязательства.
Одни ленивые свиньи забили мусоропровод (до помойки же не дойти), другие не могут почистить.