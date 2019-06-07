«Хочу тебя»: ярославцы пожаловались на непристойную рекламу на маршрутке

В Ярославле уже несколько месяцев идут разбирательства из-за рекламы на маршрутке. На кузове микроавтобуса напечатали женщину с глубоким декольте и множество цитат, начинающихся так: «давай займёмся», «хочу тебя», «ублажаю». Таким образом привлекали посетителей в автокомплекс.

Ярославцам реклама показалась непристойной и слишком эротичной, поэтому на неё подали жалобу. За дело взялись антимонопольщики, рекламным слоганам устроили лингвистическую оценку.

— Провокационные фразы крупнее информационного материала, это непристойная реклама; это оскорбляет человеческое достоинство. Визуальный образ имеет значение, расстегнутая молния — визуальный знак, который может восприниматься как тайный знак интимных услуг из отдельных субкультур. Все это создает непристойный образ, — высказались эксперты на заседании совета по вопросам применения законодательства в рекламе УФАС России по Ярославской области.