«Хочу тебя»: ярославцы пожаловались на непристойную рекламу на маршрутке

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Привлекли экспертную комиссию, чтобы оценить значение цитат на баннере
Кадр с рекламой стал документом у антимонопольщиков
В Ярославле уже несколько месяцев идут разбирательства из-за рекламы на маршрутке. На кузове микроавтобуса напечатали женщину с глубоким декольте и множество цитат, начинающихся так: «давай займёмся», «хочу тебя», «ублажаю». Таким образом привлекали посетителей в автокомплекс.
Ярославцам реклама показалась непристойной и слишком эротичной, поэтому на неё подали жалобу. За дело взялись антимонопольщики, рекламным слоганам устроили лингвистическую оценку.
— Провокационные фразы крупнее информационного материала, это непристойная реклама; это оскорбляет человеческое достоинство. Визуальный образ имеет значение, расстегнутая молния — визуальный знак, который может восприниматься как тайный знак интимных услуг из отдельных субкультур. Все это создает непристойный образ, — высказались эксперты на заседании совета по вопросам применения законодательства в рекламе УФАС России по Ярославской области.
С одной маршрутки эту рекламу убрали. Но дело в отношении рекламодателя ещё не закончено. Его рассмотрят 20 июня. Вероятнее всего, за идею с таким продвижением своего автокомплекса хозяину грозит штраф.
ехал в машине с дочкой и остановились за этой маршруткой дочка стала спрашивать а чего она хочет и тд мне было неудобно обьяснять такой рекламы быть не должно на грани пошлеца
требую запрета показа художественного фильма
"Ирония судьбы или с легким паром"!!!!
там, в фильме, есть фраза:
"Надя, Я ХОЧУ ВАС, спросить..."
пойду еще киношек посмотрЮ, на предмет таких же непристойностей...