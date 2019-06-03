В Ярославле из-за мусульманского праздника перекроют несколько центральных улиц

Из-за празднования мусульманского праздника Ураза-байрам в Ярославле перекроют несколько центральных улиц.

Сегодня вечером, в 19:00, на участке улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советской, местном проезде от дома № 19б по проспекту Ленина до улицы Победы, местном проезде в районе дома № 63, корп. 1 по улице Советской до 12:00 4 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки.

— Также с 04:30 часов 4 июня до окончания мероприятия на указанных улицах вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.