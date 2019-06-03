В Ярославле из-за мусульманского праздника перекроют несколько центральных улиц

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Где и когда
Дороги перекроют 4 июня рано утром
Из-за празднования мусульманского праздника Ураза-байрам в Ярославле перекроют несколько центральных улиц.
Сегодня вечером, в 19:00, на участке улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советской, местном проезде от дома № 19б по проспекту Ленина до улицы Победы, местном проезде в районе дома № 63, корп. 1 по улице Советской до 12:00 4 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки.
— Также с 04:30 часов 4 июня до окончания мероприятия на указанных улицах вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.
Ураза-байрам — это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии фигурирует другой сын Ибрахима Исхак. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака.
Какой кошмар! Хорошо, что мечеть в городе одна. Если бы их было, как православных церквей вот это был бы коллапс.