Ролик про Ярославскую область «Включи свою историю» признали лучшим в России

Фильм ярославцев «Включи свою историю» признали лучшим в России на конкурсе «Диво России».



— Наш проект получил Гран-при фестиваля «Диво России», который в этом году проходил 1 июня в Туле, — рассказали создатели фильма. — Ко всем международным наградам теперь, наконец, добавилась и главная российская.

Особенно приятно, что соревновались мы с большим количеством серьезных работ со всей России и смогли стать лучшими. Благодаря победе мы теперь будем представлять страну на международном туристическом фестивале FilmAt в Варшаве.

