3 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
Город

Ролик про Ярославскую область «Включи свою историю» признали лучшим в России

Создатели видео отправятся представлять страну на международном конкурсе

Поделиться

1 254
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Видео оценили и на международном, и на российском конкурсах

Фото: IDEAFIXFILMS / YouTube.com

Фильм ярославцев «Включи свою историю» признали лучшим в России на конкурсе «Диво России».

— Наш проект получил Гран-при фестиваля «Диво России», который в этом году проходил 1 июня в Туле, — рассказали создатели фильма. — Ко всем международным наградам теперь, наконец, добавилась и главная российская.
Особенно приятно, что соревновались мы с большим количеством серьезных работ со всей России и смогли стать лучшими. Благодаря победе мы теперь будем представлять страну на международном туристическом фестивале FilmAt в Варшаве.

Ролик про Ярославскую область снимали целый год. И это того стоило. Видео поразило всех на международном фестивале в Стамбуле. Фильм также отметил российский журналист и блогер Юрий Дудь.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

фильмконкурс

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)