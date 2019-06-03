Ролик про Ярославскую область «Включи свою историю» признали лучшим в России

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Создатели видео отправятся представлять страну на международном конкурсе
Видео оценили и на международном, и на российском конкурсах
Фильм ярославцев «Включи свою историю» признали лучшим в России на конкурсе «Диво России».
— Наш проект получил Гран-при фестиваля «Диво России», который в этом году проходил 1 июня в Туле, — рассказали создатели фильма. — Ко всем международным наградам теперь, наконец, добавилась и главная российская.
Особенно приятно, что соревновались мы с большим количеством серьезных работ со всей России и смогли стать лучшими. Благодаря победе мы теперь будем представлять страну на международном туристическом фестивале FilmAt в Варшаве.
Ролик про Ярославскую область снимали целый год. И это того стоило. Видео поразило всех на международном фестивале в Стамбуле. Фильм также отметил российский журналист и блогер Юрий Дудь.