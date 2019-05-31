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Город

Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал дочерям почти 400 тысяч

Ярославские приставы составили список известных отцов-неплательщиков

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Судя по фото Александра, он радуется жизни в Сочи

Фото: Александр Задойнов /Vk.com

Ярославские приставы составили топ звёздных отцов, забывших о своих детях. 

За неуплату алиментов разыскивают бывшего участника телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова

— На принудительном исполнении в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей УФССП России по Ярославской области находится два исполнительных производства о взыскании с Александра алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Александр задолжал одной дочери 235 тысяч рублей, второй — более 130 тысяч рублей. 

На звезду телепроекта составили протокол, а суд признал Александра виновным и назначил наказание — 40 часов обязательных работ. 

— До настоящего времени данных об отработке обязательных работ у судебного пристава-исполнителя нет, — сказали приставы. 

В службе рассказали, что напоминать Задойнову о детях им приходилось не раз. Правда, обычно после таких напоминаний он перечислял деньги. 

Сам Александр активно ведёт свои соцсети и часто постит фото, судя по которым, последнее время он живёт в Сочи. 

Ещё один отец-должник, известный в Ярославле, — предприниматель Владимир Голубев. 

— Сумма задолженности Владимира перед его ребенком составляет более 200 тысяч рублей, — рассказали приставы. — Более двух лет Владимир не исполняет свою родительскую обязанность. В отношении должника судебный пристав принял все меры принудительного исполнения, включая ограничение выезда за рубеж. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
31 мая 2019 в 19:05

беспошадная Фемида, бедный голубев, как так заграницу из зоны не поедет.........плачу

ЗАяц
31 мая 2019 в 20:32

Забыли упомянуть, что в Сочи он живёт с одной из этих дочерей(Ага, и её же не платит, такие у нас законы)

Инженер1
31 мая 2019 в 19:30

"— Сумма задолженности Владимира перед его ребенком составляет более 200 тысяч рублей, — рассказали приставы. — Более двух лет Владимир не исполняет свою родительскую обязанность" - чет маловато за два года. Скрывает истинные доходы?