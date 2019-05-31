Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал дочерям почти 400 тысяч

— На принудительном исполнении в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей УФССП России по Ярославской области находится два исполнительных производства о взыскании с Александра алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Александр задолжал одной дочери 235 тысяч рублей, второй — более 130 тысяч рублей.

На звезду телепроекта составили протокол, а суд признал Александра виновным и назначил наказание — 40 часов обязательных работ.

— До настоящего времени данных об отработке обязательных работ у судебного пристава-исполнителя нет, — сказали приставы.

В службе рассказали, что напоминать Задойнову о детях им приходилось не раз. Правда, обычно после таких напоминаний он перечислял деньги.

Сам Александр активно ведёт свои соцсети и часто постит фото, судя по которым, последнее время он живёт в Сочи.

Ещё один отец-должник, известный в Ярославле, — предприниматель Владимир Голубев.

— Сумма задолженности Владимира перед его ребенком составляет более 200 тысяч рублей, — рассказали приставы. — Более двух лет Владимир не исполняет свою родительскую обязанность. В отношении должника судебный пристав принял все меры принудительного исполнения, включая ограничение выезда за рубеж.

