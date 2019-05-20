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Город
День города 2019 в Ярославле

«Вы же опытные чиновники»: мэр Ярославля отругал подчинённых за личные страницы в соцсетях

Что главам районов приказал запостить Владимир Волков

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Мэр Ярославля отругал глав городских районов за плохую работу в соцсетях

Фото: мэрия Ярославля

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании градоначальник Владимир Волков заслушал полную программу празднования Дня города. В целом то, что будет 25 мая происходить в городе, чиновника устроило. Но он остался недоволен тем, что основная программа праздника распиарена хорошо, а о том, что будет происходить в районах, жители не знают.

— «Дзержинцы» у нас обычно ездят в центр, — робко заметила глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

— Они и будут ездить, ведь они даже не знают, что в районе праздник есть, — отрезал мэр. — К этому нужно готовиться заранее, плакаты развешивать. Информировать людей.

Главу администрации Заволжского района мэр попросил показать, как программа праздника пропиарена на его личной странице в социальных сетях. Там никакой информации не нашлось. Градоначальник вскипел:

— Вы же опытные чиновники, а на любой вопрос у вас ответ: «Постановление выпущено, информация размещена на сайте», — отчитал глав районов Владимир Волков. — У вас даже информации на личных страницах в социальных сетях нет. Надо всё срочно исправлять. И сделайте, чтобы на всех остановках объявления были.

К слову, у мэра Владимира Волкова на личных страницах в социальных сетях также нет никакой информации о том, куда ярославцы могут сходить в День города. Вероятно, он её опубликует в ближайшее время, одновременно с коллегами из территориальных администраций.

В День города праздник будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги.

Из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре, а во второй половине дня — в том месте, откуда ярославцы любят смотреть салют.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

интернетсоцсетиДень городавласть

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
20 май 2019 в 11:38

Волков то есть ты делаешь акцент на развлечения , мда с таким управленцем скоро даже туристы перестанут ездить . Занимайся и решай проблемы города ! Дороги ремонтируй ! Парки реставрируй ! Благоустройством занимайся а не деньги пили .

Горожанин
20 май 2019 в 11:29

Из всего прочитанного, сделал вывод, что главными профессиональными навыками ярославского чиновника является активность в социальных сетях, и пиар власти. Браво Волков, в очередной раз поржал

Юрий
20 май 2019 в 11:21

"В целом претензий к тому, что будет 25 мая происходить в городе, чиновника устроило." - где ваши редакторы вообще?