«Вы же опытные чиновники»: мэр Ярославля отругал подчинённых за личные страницы в соцсетях

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Что главам районов приказал запостить Владимир Волков
Мэр Ярославля отругал глав городских районов за плохую работу в соцсетях
Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании градоначальник Владимир Волков заслушал полную программу празднования Дня города. В целом то, что будет 25 мая происходить в городе, чиновника устроило. Но он остался недоволен тем, что основная программа праздника распиарена хорошо, а о том, что будет происходить в районах, жители не знают.
— «Дзержинцы» у нас обычно ездят в центр, — робко заметила глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.
— Они и будут ездить, ведь они даже не знают, что в районе праздник есть, — отрезал мэр. — К этому нужно готовиться заранее, плакаты развешивать. Информировать людей.
Главу администрации Заволжского района мэр попросил показать, как программа праздника пропиарена на его личной странице в социальных сетях. Там никакой информации не нашлось. Градоначальник вскипел:
— Вы же опытные чиновники, а на любой вопрос у вас ответ: «Постановление выпущено, информация размещена на сайте», — отчитал глав районов Владимир Волков. — У вас даже информации на личных страницах в социальных сетях нет. Надо всё срочно исправлять. И сделайте, чтобы на всех остановках объявления были.
К слову, у мэра Владимира Волкова на личных страницах в социальных сетях также нет никакой информации о том, куда ярославцы могут сходить в День города. Вероятно, он её опубликует в ближайшее время, одновременно с коллегами из территориальных администраций.
В День города праздник будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги.
Из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре, а во второй половине дня — в том месте, откуда ярославцы любят смотреть салют.
Волков то есть ты делаешь акцент на развлечения , мда с таким управленцем скоро даже туристы перестанут ездить . Занимайся и решай проблемы города ! Дороги ремонтируй ! Парки реставрируй ! Благоустройством занимайся а не деньги пили .
Из всего прочитанного, сделал вывод, что главными профессиональными навыками ярославского чиновника является активность в социальных сетях, и пиар власти. Браво Волков, в очередной раз поржал