«Вы же опытные чиновники»: мэр Ярославля отругал подчинённых за личные страницы в соцсетях

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании градоначальник Владимир Волков заслушал полную программу празднования Дня города. В целом то, что будет 25 мая происходить в городе, чиновника устроило. Но он остался недоволен тем, что основная программа праздника распиарена хорошо, а о том, что будет происходить в районах, жители не знают.



— «Дзержинцы» у нас обычно ездят в центр, — робко заметила глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.



— Они и будут ездить, ведь они даже не знают, что в районе праздник есть, — отрезал мэр. — К этому нужно готовиться заранее, плакаты развешивать. Информировать людей.

