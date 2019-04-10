«Финансирование не предусмотрено»: власти Ярославля перестанут убирать мусор у контейнерных площадок

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
В мэрии рассказали, что в будущем сделают с помойками
У мэрии нет денег, чтобы наводить чистоту возле помоек каждый день
Недавно ярославцы возмутились из-за куч мусора возле контейнерных площадок. Представители регионального оператора по обороту с твёрдыми коммунальными отходами сразу открестились — это не наше дело. А власти сказали, что у них нет денег, чтобы наводить там чистоту.
— Поскольку финансирование на данные цели не предусмотрено, уборка осуществляется не ежедневно, — объясняют в мэрии Ярославля.
Но чиновники придумали, как решить эту проблему. Они решили отказаться от уборки мусора у контейнерных площадок. И даже нашли законный способ, как сделать это.
— Планируется перенос контейнерных площадок на придомовые территории, вследствие чего уборка новых мест дислокации площадок будет осуществляться управляющими организациями в ежедневном режиме, — сообщили в городской администрации.
Накануне эту идею озвучил мэр Владимир Волков и даже обозначил срок переезда контейнерных площадок.
На уборку от снега денег нет, на уборку от мусора денег нет, на ремонт дорог денег нет! А на что они есть? Ведь не может же быть бюджет в ноль!
Вот теперь и вылезают все подводные камни от тех непродуманных решений по вводу регионального оператора. Хотя решения эти никто не продумывал, просто назначили в Маскве замечательную хартию, да и всё, а наши власти скушали молча это как всегда. Хартия что хочет, то и делает, чихать им на ваши контейнерные площадки