«Финансирование не предусмотрено»: власти Ярославля перестанут убирать мусор у контейнерных площадок

Недавно ярославцы возмутились из-за куч мусора возле контейнерных площадок. Представители регионального оператора по обороту с твёрдыми коммунальными отходами сразу открестились — это не наше дело. А власти сказали, что у них нет денег, чтобы наводить там чистоту.



— Поскольку финансирование на данные цели не предусмотрено, уборка осуществляется не ежедневно, — объясняют в мэрии Ярославля.



Но чиновники придумали, как решить эту проблему. Они решили отказаться от уборки мусора у контейнерных площадок. И даже нашли законный способ, как сделать это.

