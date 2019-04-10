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Город

«Финансирование не предусмотрено»: власти Ярославля перестанут убирать мусор у контейнерных площадок

В мэрии рассказали, что в будущем сделают с помойками

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У мэрии нет денег, чтобы наводить чистоту возле помоек каждый день

Фото: Александра Савельева

Недавно ярославцы возмутились из-за куч мусора возле контейнерных площадок. Представители регионального оператора по обороту с твёрдыми коммунальными отходами сразу открестились — это не наше дело. А власти сказали, что у них нет денег, чтобы наводить там чистоту.

— Поскольку финансирование на данные цели не предусмотрено, уборка осуществляется не ежедневно, — объясняют в мэрии Ярославля.

Но чиновники придумали, как решить эту проблему. Они решили отказаться от уборки мусора у контейнерных площадок. И даже нашли законный способ, как сделать это.

— Планируется перенос контейнерных площадок на придомовые территории, вследствие чего уборка новых мест дислокации площадок будет осуществляться управляющими организациями в ежедневном режиме, — сообщили в городской администрации.

Накануне эту идею озвучил мэр Владимир Волков и даже обозначил срок переезда контейнерных площадок.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Анна
10 апр 2019 в 08:37

На уборку от снега денег нет, на уборку от мусора денег нет, на ремонт дорог денег нет! А на что они есть? Ведь не может же быть бюджет в ноль!

Иван Петрович
10 апр 2019 в 08:45

Вот теперь и вылезают все подводные камни от тех непродуманных решений по вводу регионального оператора. Хотя решения эти никто не продумывал, просто назначили в Маскве замечательную хартию, да и всё, а наши власти скушали молча это как всегда. Хартия что хочет, то и делает, чихать им на ваши контейнерные площадки

Гость
10 апр 2019 в 08:14

Да сейчас управляющие компании разбежались все бесплатно убирать, таким макаром все дворники разбегутся