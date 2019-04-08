«На улицу страшно выходить»: ярославцы пожаловались, что погрязли в мусоре

Жители Ярославля жалуются на мусор около контейнерных площадок. Мол, из баков вывозят отходы, а то, что рядом, остаётся валяться.



— Мы погрязли в мусоре! — возмущена жительница «Пятёрки» Светлана Зуева. — Помойки не убираются, мусор ветром разносится по всей округе. В итоге на улицу реально страшно выходить. И ответственным на это глубоко наплевать. Горожане эту помойку убирать не станут — мы же все-таки налоги платим и иные взносы уж точно не за то, чтобы жить в помойке и самим прибираться.

