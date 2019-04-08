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Город
Фоторепортаж

«На улицу страшно выходить»: ярославцы пожаловались, что погрязли в мусоре

Кто должен навести порядок у контейнерных площадок

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Жители «Пятёрки» не могут достучаться до коммунальщиков с просьбой прибраться у помоек

Фото: Александра Савельева

Жители Ярославля жалуются на мусор около контейнерных площадок. Мол, из баков вывозят отходы, а то, что рядом, остаётся валяться.

— Мы погрязли в мусоре! — возмущена жительница «Пятёрки» Светлана Зуева. — Помойки не убираются, мусор ветром разносится по всей округе. В итоге на улицу реально страшно выходить. И ответственным на это глубоко наплевать. Горожане эту помойку убирать не станут — мы же все-таки налоги платим и иные взносы уж точно не за то, чтобы жить в помойке и самим прибираться.

Власти собрались переносить контейнерные площадки от дорог к домам

Фото: Александра Савельева

Жители района закидывают чиновников заявками, названивают ответственным за уборку, но везде тишина.

— Ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике земли, — пояснил официальный представитель регионального оператора по обороту с твёрдыми коммунальными отходами — компании «Хартия» Алексей Бишанов. — В данном случае уборку должна обеспечить территориальная администрация Кировского и Ленинского районов. А наша задача — вывезти на утилизацию и переработку содержимое мусорных контейнеров.

В баках пусто, а рядом валяется куча мусора

Фото: Александра Савельева

Редакция 76.RU направила запрос в мэрию Ярославля с просьбой разъяснить, почему у контейнерных площадок много мусора и когда его уберут. Как только городские власти ответят, мы опубликуем их ответ.

Тем временем мэр Ярославля сегодня приказал до конца месяца передвинуть все площадки с мусорными контейнерами поближе к домам. Таким образом городская администрация хочет переложить ответственность за их уборку на жителей. Ведь получится, что мусорные контейнеры окажутся на придомовых территориях.

К некоторым площадкам уже пришли люди прибираться, но ветром мусор уже разнесло по всему району

Фото: Александра Савельева

Согласно санитарным правилам, площадка для мусора должна быть расположена не ближе 10 метров и не дальше 100 метров от жилого дома.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (9)

НеравноДушный
8 апр 2019 в 14:29

Что вы всё мэрия да мэрия. Мэра так же заставили выбрать эту "Хартию". Раньше мусорщики сами с площадок подбирали и проблемы не было. А теперь будет так, как стало, деньги в бюджете города сами не появятся.

Потерявшийся Дед
8 апр 2019 в 14:03

Мэр какой хитрый.

Mel
8 апр 2019 в 14:56

Мэр, ты враг своих горожан! Уходи, пока не поздно - пожалеешь! Своей бездарной работой, и не умением требовать своё с подрядчика - Хартии, ведь это они не вывозили мусор неделями в начале года, из-за чего он и скопился - ты подписываешь себе приговор! Хартия - долой! Освободи место ярославским компаниям, верните ударопрочные и износостойкие металлические баки! Альфа - групп по нескольку раз за день вывозили мусор, и никогда не было такого завала и скопления крупнокалиберного мусора! Мэр Волков - ты показал свою бездарность в управлении городом - грязь и завалы на дорогах - пора уходить!