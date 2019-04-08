«На улицу страшно выходить»: ярославцы пожаловались, что погрязли в мусоре

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23 марта 2019
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12 декабря 2018
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Жители «Пятёрки» не могут достучаться до коммунальщиков с просьбой прибраться у помоек
Фото: Александра Савельева
Жители Ярославля жалуются на мусор около контейнерных площадок. Мол, из баков вывозят отходы, а то, что рядом, остаётся валяться.
— Мы погрязли в мусоре! — возмущена жительница «Пятёрки» Светлана Зуева. — Помойки не убираются, мусор ветром разносится по всей округе. В итоге на улицу реально страшно выходить. И ответственным на это глубоко наплевать. Горожане эту помойку убирать не станут — мы же все-таки налоги платим и иные взносы уж точно не за то, чтобы жить в помойке и самим прибираться.
Жители района закидывают чиновников заявками, названивают ответственным за уборку, но везде тишина.
— Ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике земли, — пояснил официальный представитель регионального оператора по обороту с твёрдыми коммунальными отходами — компании «Хартия» Алексей Бишанов. — В данном случае уборку должна обеспечить территориальная администрация Кировского и Ленинского районов. А наша задача — вывезти на утилизацию и переработку содержимое мусорных контейнеров.
Редакция 76.RU направила запрос в мэрию Ярославля с просьбой разъяснить, почему у контейнерных площадок много мусора и когда его уберут. Как только городские власти ответят, мы опубликуем их ответ.
Тем временем мэр Ярославля сегодня приказал до конца месяца передвинуть все площадки с мусорными контейнерами поближе к домам. Таким образом городская администрация хочет переложить ответственность за их уборку на жителей. Ведь получится, что мусорные контейнеры окажутся на придомовых территориях.
Согласно санитарным правилам, площадка для мусора должна быть расположена не ближе 10 метров и не дальше 100 метров от жилого дома.