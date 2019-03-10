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В Ярославской области мальчик из детсада потребовал отказаться от воздушных шариков на выпускном

Почему ребенок против

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Илья выпустил видеообращение

Фото: Алёна Кулакова

Дети против воздушных шариков. Да, такое видео прислала в редакцию  сетстра 7-летнего мальчика Ильи из Данилова. Мальчик и сам не запускает воздушные шарики, и другим не советует.

- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.

- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.
- На выпускной в садике не будем шарики запускать? - спрашивает мальчика сестра Алёна.

- Нет. И в школе не будем.
- И когда женишься - не будем на свадьбе запускать? 
- Да.

- Ни одного?

- Нет!
Девушка объяснила, зачем они с братом сняли этот ролик.

Видео: Алёна Куликова

 - В первую очередь, это видео для родителей, воспитателей и преподавателей, - говорит Алёна. - Очень скоро начнётся сезон выпускных в детских садах, школах и других учебных заведениях. Конечно, это касается и других мероприятий, например, свадьбы, Дни рождения.. Сейчас модно запускать шары в небо с любым поводом и без него. Но мало кто задумывается о последствиях. А группа Ильи отказалась от запуска шариков на выпускном! Спасибо им огромное за это! Берите пример!

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Воздушные шарыдети

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