В Ярославской области мальчик из детсада потребовал отказаться от воздушных шариков на выпускном

Илья выпустил видеообращение
Дети против воздушных шариков. Да, такое видео прислала в редакцию сетстра 7-летнего мальчика Ильи из Данилова. Мальчик и сам не запускает воздушные шарики, и другим не советует.
- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.
- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.
- На выпускной в садике не будем шарики запускать? - спрашивает мальчика сестра Алёна.
- Нет. И в школе не будем.
- И когда женишься - не будем на свадьбе запускать?
- Да.
- Ни одного?
- Нет!
Девушка объяснила, зачем они с братом сняли этот ролик.
- В первую очередь, это видео для родителей, воспитателей и преподавателей, - говорит Алёна. - Очень скоро начнётся сезон выпускных в детских садах, школах и других учебных заведениях. Конечно, это касается и других мероприятий, например, свадьбы, Дни рождения.. Сейчас модно запускать шары в небо с любым поводом и без него. Но мало кто задумывается о последствиях. А группа Ильи отказалась от запуска шариков на выпускном! Спасибо им огромное за это! Берите пример!