В Ярославской области мальчик из детсада потребовал отказаться от воздушных шариков на выпускном

Дети против воздушных шариков. Да, такое видео прислала в редакцию сетстра 7-летнего мальчика Ильи из Данилова. Мальчик и сам не запускает воздушные шарики, и другим не советует.

- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.



- Запускать воздушные шарики ни в коем случае нельзя, - говорит Илья. - Потому что природу надо беречь и не отравлять её. Шарики запускать вредно, потому что кто-то из животных может их съесть. Они умрут или заболеют.

- На выпускной в садике не будем шарики запускать? - спрашивает мальчика сестра Алёна.