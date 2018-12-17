«Всё будет гораздо хуже»: мэр Ярославля не дождался нормальной уборки города от снега

Мэр недоволен уборкой города от снега, поэтому он второй раз отругал за это подчинённых
Сегодня утром мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании прилюдно отчитал своих подчинённых за плохую уборку города от снега.
— Тротуары в центре города все в снегу, — негодовал градоначальник. — Нам пока везло, что снег особо не выпадает. Когда он пойдёт, видимо, всё будет гораздо хуже. Принимайте меры, ведь осадки будут ещё выпадать. И в большом объёме.
Недавно мэр Владимир Волков уже ругался на подчинённых за плохую уборку города от снега и уже просил их принять меры. Но никакого эффекта, получается, своей руганью он не добился. Хотя поначалу казалось, что взбучка пошла на пользу. Вдобавок к этому подрядчики ещё и испачкали город. Поэтому теперь весной будет пыльно и грязно.
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