17 декабря понедельник
СЕЙЧАС -16°С

Сейчас в Ярославле

-16°

переменная облачность Ощущается как -18

1 м/с, восточный
780мм
79%
Подробнее
usd 66.43
eur 75.39
СЕЙЧАС -16°С
usd 66.43
eur 75.39
Город

«Всё будет гораздо хуже»: мэр Ярославля не дождался нормальной уборки города от снега

Владимир Волков считает, что город не погряз в жиже из-за простого везения

Поделиться

1 135
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Мэр недоволен уборкой города от снега, поэтому он второй раз отругал за это подчинённых

Фото: Александра Савельева

Сегодня утром мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании прилюдно отчитал своих подчинённых за плохую уборку города от снега.

— Тротуары в центре города все в снегу, — негодовал градоначальник. — Нам пока везло, что снег особо не выпадает. Когда он пойдёт, видимо, всё будет гораздо хуже. Принимайте меры, ведь осадки будут ещё выпадать. И в большом объёме.

Недавно мэр Владимир Волков уже ругался на подчинённых за плохую уборку города от снега и уже просил их принять меры. Но никакого эффекта, получается, своей руганью он не добился. Хотя поначалу казалось, что взбучка пошла на пользу. Вдобавок к этому подрядчики ещё и испачкали город. Поэтому теперь весной будет пыльно и грязно.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

зимаЖКХЯрославль

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Снежинка
17 дек 2018 в 15:05
+0 −0
А о других районах города, кроме центра, об уборке нега даже и речь вести не тоит видимо.
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90