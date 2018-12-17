«Всё будет гораздо хуже»: мэр Ярославля не дождался нормальной уборки города от снега

Сегодня утром мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании прилюдно отчитал своих подчинённых за плохую уборку города от снега.



— Тротуары в центре города все в снегу, — негодовал градоначальник. — Нам пока везло, что снег особо не выпадает. Когда он пойдёт, видимо, всё будет гораздо хуже. Принимайте меры, ведь осадки будут ещё выпадать. И в большом объёме.



Недавно мэр Владимир Волков уже ругался на подчинённых за плохую уборку города от снега и уже просил их принять меры. Но никакого эффекта, получается, своей руганью он не добился. Хотя поначалу казалось, что взбучка пошла на пользу. Вдобавок к этому подрядчики ещё и испачкали город. Поэтому теперь весной будет пыльно и грязно.

