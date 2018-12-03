И. о. мэра Ярославля не устраивает качество уборки города

Сегодня и. о. мэра Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании отчитал своих подчинённых и коммунальщиков за плохую уборку улиц. Он отметил, что на проезжих частях с работой справились на тройку, а то, что творится на тротуарах, и вовсе никуда не годится.



— Вы пройдитесь хотя бы по центру города, тротуары не убраны — то каша, то наледь. Мне люди жалуются, — высказал своё недовольство Владимир Волков. — Прошу организовать работу на должном уровне и в кратчайшие сроки.



Осадки начались в Ярославле в воскресенье днем. Общая площадь, которую ежедневно приводят в порядок дорожные рабочие, составляет более 914 тысяч квадратных метров.



Также сегодня на общегородском совещании чиновники обсудили транспортный сбой и ситуацию на ПАТП-1.